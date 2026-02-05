Ο «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη FDI φρεαγάτα που θα παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό.

Ξεκίνησαν την Τετάρτη, 4/2, οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας FDI «Νέαρχος», της δεύτερης ελληνικής Belharra που πρόκειται να παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, Naval Group, οι πρώτες δοκιμές αφορούν την πρόωση και την ασφάλεια του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα τεστάρονται και κύρια συστήματα της φρεγάτας, όπως οι αισθητήρες.

Το ελληνικό πλήρωμα της φρεγάτας βρίσκεται ήδη στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ενώ οι δοκιμές της φρεγάτας «Νέαρχος« προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Μετά την παράδοση της πρώτης FDI «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό, τη σκυτάλη για την ένταξη θα πάρω η φρεγάτα «Νέαρχος», περί τα μέσα Οκτωβρίου και ακολούθως μέχρι τα τέλη του 2026 η τρίτη FDI «Φορμιών».