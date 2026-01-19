Για την νέα φρεγάτα «Κίμων» αλλά και το εξοπληστικό πρόγραμμα της Ελλάδα μίλησε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής της ΝΔ, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Στην παραλαβή της νέας φρεγάτας «Κίμων», τις αμυντικές δαπάνες αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα»

Με αφορμή την παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων», ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι η υπογραφή για μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα συνοδεύεται από δύσκολες και απαιτητικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό πέτυχε τη διαμόρφωση που είχε ζητήσει. Όπως ανέφερε, το νέο πλοίο εντυπωσιάζει τόσο σε μέγεθος όσο και σε δυνατότητες, καθώς φιλοξενεί σύγχρονα και κρίσιμα συστήματα.

Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια «εξαγοράζεται με βαρύ δημοσιονομικό κόστος», ωστόσο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα. Όπως σημείωσε, ισχυρές και αποτρεπτικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι αναγκαίες για να διασφαλίζεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η παραλαβή ενός πλοίου δεν επαρκεί, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό χρειάζεται και τις τέσσερις φρεγάτες κλάσης Belharra, με τις επόμενες να αναμένονται έως το 2028.

Σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέφρασε ενστάσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους υπαξιωματικούς, ζητώντας μεταβατικές περιόδους ώστε να μην υπάρξουν δυσμενείς αλλαγές για τους εν ενεργεία αξιωματικούς. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι χωρίς διορθώσεις υπάρχει κίνδυνος πιέσεων και παραιτήσεων στελεχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, αναφερόμενος στις αποδοχές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σημείωσε ότι, παρά τις αυξήσεις που έχουν δοθεί, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες περικοπές της μνημονιακής περιόδου.