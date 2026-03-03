Η Ελλάδα έστειλε δύο φρεγάτες και 4 μαχητικά F-16 στην Κύπρο.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται Αθήνα και Λευκωσία για τον πόλεμο στο Ιράν, που φαίνεται να λαμβάνει πολύ επικίνδυνες πλέον διαστάσεις.

Σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, δόθηκε εντολή να σταλούν στην Κύπρο η πρώτη φρεγάτα Belharra του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού «ΚΙΜΩΝ» μαζί με τη Φρεγάτα «ΨΑΡΑ», οι οποίες φέρουν τα συστήματα «Κένταυρος» και Aster 30 με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού.

Οι δύο φρεγάτες απέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας από το ναύσταθμο Σαλαμίνας, με το υπουργείο Άμυνας να δίνει στη δημοσιότητα σχετικά πλάνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgszxwhm1mah?integrationId=40599y14juihe6ly}