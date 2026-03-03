Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται Αθήνα και Λευκωσία για τον πόλεμο στο Ιράν, που φαίνεται να λαμβάνει πολύ επικίνδυνες πλέον διαστάσεις.
Σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, δόθηκε εντολή να σταλούν στην Κύπρο η πρώτη φρεγάτα Belharra του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού «ΚΙΜΩΝ» μαζί με τη Φρεγάτα «ΨΑΡΑ», οι οποίες φέρουν τα συστήματα «Κένταυρος» και Aster 30 με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού.
Οι δύο φρεγάτες απέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας από το ναύσταθμο Σαλαμίνας, με το υπουργείο Άμυνας να δίνει στη δημοσιότητα σχετικά πλάνα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgszxwhm1mah?integrationId=40599y14juihe6ly}