Συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του στη φρεγάτα «Κίμων».

Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την επίσπευση των διαδικασιών ανανέωσης της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντησή του με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πρώτη ελληνική Belharra, τη φρεγάτα «Κίμων», στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

«Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο. Προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία και σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας και χαρακτήρισε τη φρεγάτα «Κίμων» το «πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής που περιλαμβάνει η συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας. Η Ελλάδα με την «Ατζέντα 2030» προχωρά «με σχέδιο και αυτοπεποίθηση επενδύοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Ακόμα, ανέφερε ότι με τη Γαλλίδα ομόλογό του συζήτησαν την ανάγκη εμβάθυνσης σε συνέργειες στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας - με τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας- ενώ τόνισε ότι οι τομείς αυτοί αποτελούν «επιτακτική προτεραιότητα» όχι μόνο για την Ελλάδα και την Γαλλία, αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα.

Η Κατρίν Βοτρέν δήλωσε ότι γράφεται μια νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας και χαρακτήρισε εξαιρετικό το επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο ενώ ξεκαθάρισε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Γαλλία δεν επιθυμούν εντάσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg13h71wa5pl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φωτογραφίες: SOOC/ GIANNIS DIMITROPOULOS