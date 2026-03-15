Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ιρανική ομάδα Κατάιμπ Χεζμπολάχ.

Η ιρακινή οργάνωση «Κατάιμπ Χεζμπολάχ», που υποστηρίζεται από το Ιράν, δημοσίευσε βίντεο από drone που καταγράφει μια επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης «Victory» κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Η επίθεση στην στρατιωτική βάση έγινε την Παρασκευή (14.03.2026) και σήμανε τον συναγερμό στο Ιράκ, λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό και της αμερικανικής πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Στο βίντεο φαίνεται το drone να εισβάλει στην στρατιωτική βάση και να καταγράφει πλάνα από τις εγκαταστάσεις, πριν πέσει πάνω σε ένα κτίριο και ανατιναχθεί.



Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που η οργάνωση χρησιμοποίησε με επιτυχία το drone επίθεσης FPV για να παρακάμψει τις αμερικανικές άμυνες.