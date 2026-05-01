Χαλάει ο καιρός σήμερα Παρασκευή, η πρόγνωση της ΕΜΥ.

Χειμώνα θα θυμίσει σήμερα Πρωτομαγιά ο καιρός σε ορισμένες περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να κατρακυλά ακόμη και δέκα βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα κεντρικά και τα βόρεια - και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα - αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση: Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 16 με 17και τοπικά στα νότια τους 18, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.