Η ουσία της δικαστικής κρίσης είναι ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη συνιστά, σύμφωνα με ενώσεις καταναλωτών και νομικούς που εκπροσωπούν δανειολήπτες, μια ξεκάθαρη δικαίωση χιλιάδων πολιτών που επί χρόνια επιβαρύνονταν με υπολογισμό τόκων πέρα από το πνεύμα της δικαστικής προστασίας που τους είχε παρασχεθεί. Ωστόσο, αντί η απόφαση να εφαρμοστεί άμεσα και χωρίς αστερίσκους, η κυβέρνηση εξετάζει νομοθετική παρέμβαση που, κατά τους επικριτές της, κινδυνεύει να περιορίσει στην πράξη το όφελος για τους οφειλέτες και να προστατεύσει πρωτίστως τα συμφέροντα του τραπεζικού συστήματος.

Η ουσία της απόφασης του Αρείου Πάγου

Η ουσία της δικαστικής κρίσης είναι ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Πρόκειται για μια ερμηνεία που αποκαθιστά τη λογική του νόμου Κατσέλη, ο οποίος θεσπίστηκε για να δώσει πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά και όχι για να δημιουργήσει έναν μηχανισμό όπου οι τόκοι συνεχίζουν να διογκώνουν το χρέος παρά τη δικαστική ρύθμιση.

Παρά ταύτα, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς την εφαρμογή της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Η στάση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους δανειολήπτες, οι οποίοι θεωρούν ότι επιχειρείται καθυστέρηση της εφαρμογής μιας αμετάκλητης δικαστικής κρίσης με στόχο να αποφευχθεί το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται για το τραπεζικό σύστημα.

Η διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων υπολογισμού είναι εντυπωσιακή

Σε μια οφειλή 90.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 18 ετών, ο συμβατικός τοκοχρεολυτικός τρόπος μπορεί να οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ επιπλέον επιβάρυνσης λόγω τόκων. Αν όμως ο τόκος υπολογιστεί μόνο πάνω στη μηνιαία δόση, όπως ερμηνεύεται από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η συνολική επιβάρυνση μειώνεται δραστικά και το μεγαλύτερο μέρος κάθε καταβολής κατευθύνεται στην πραγματική αποπληρωμή του χρέους.

Αντίστοιχα, ένας δανειολήπτης με οφειλή 45.000 ευρώ και δεκαπενταετή ρύθμιση μπορεί να εξοικονομήσει αρκετές χιλιάδες ευρώ κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής, ενώ βλέπει το κεφάλαιό του να μειώνεται πολύ ταχύτερα. Αυτό σημαίνει μικρότερη πιθανότητα να βρεθεί ξανά σε οικονομικό αδιέξοδο και μεγαλύτερη δυνατότητα να ολοκληρώσει επιτυχώς τη ρύθμιση χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Για τις ενώσεις καταναλωτών, αυτή ακριβώς είναι η κοινωνική διάσταση της απόφασης. Υποστηρίζουν ότι ο Άρειος Πάγος έκρινε πως η προστασία της κύριας κατοικίας δεν μπορεί να συνοδεύεται από έναν μηχανισμό που ουσιαστικά αναπαράγει το χρέος μέσω υπερβολικών τόκων. Με άλλα λόγια, η δικαστική απόφαση δεν αποτελεί μια τεχνική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού, αλλά μια ουσιαστική αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών.

Η προσοχή μεταφέρεται πλέον στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών για το θέμα. Σύμφωνα με πηγές, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει με τρόπο που θα αποσαφηνίζει ότι η απόφαση δεν οδηγεί σε έναν σχεδόν άτοκο τρόπο αποπληρωμής, όπου οι τόκοι επιβάλλονται μόνο αυτοτελώς σε κάθε μηνιαία δόση, αλλά ότι το επιτόκιο εξακολουθεί να υπολογίζεται για ολόκληρη τη διάρκεια της ρύθμισης, έστω και αν επιμερίζεται μηνιαίως. Παράλληλα, η κυβερνητική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να βάλει «φρένο» σε ενδεχόμενες διεκδικήσεις από άλλες κατηγορίες υπερχρεωμένων οφειλετών, όπως όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αποκλείοντας την επέκταση της συγκεκριμένης ερμηνείας πέραν των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη.

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Το πολιτικό κόστος

Αλλά αυτή η νομοθέτηση θα έχει σαφή πολιτική διάσταση, καθώς θα αγγίξει μια μεγάλη κατηγορία πολιτών που είναι αντιμέτωποι με την υπερχρέωση και την αγωνία διάσωσης της πρώτης κατοικίας τους. Σε προεκλογικό επίπεδο, μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά επιβαρυντική για τρεις λόγους:

Πρώτον, η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες σε χιλιάδες δανειολήπτες ότι θα δουν ουσιαστική μείωση των οφειλών τους ή ακόμη και επιστροφές χρημάτων. Εάν οι προσδοκίες αυτές διαψευστούν μέσω μιας νομοθετικής παρέμβασης, η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό κόστος.

Δεύτερον, η κυβέρνηση κινδυνεύει να βρεθεί απέναντι στο αφήγημα ότι παρεμβαίνει για να αμβλύνει τις συνέπειες μιας δικαστικής απόφασης που ευνοεί τους πολίτες. Η αντιπολίτευση θα μπορούσε εύκολα να παρουσιάσει μια τέτοια τροπολογία ως «δώρο» προς το τραπεζικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι το κράτος επιλέγει να προστατεύσει τους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων αντί των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών.

Τρίτον, η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Το στεγαστικό κόστος, η ακρίβεια και τα ιδιωτικά χρέη αποτελούν ήδη από τα σημαντικότερα ζητήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Μια κυβερνητική επιλογή που θα εκληφθεί ως περιορισμός μιας ευνοϊκής δικαστικής εξέλιξης μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση ότι οι πολίτες δεν απολαμβάνουν στην πράξη την προστασία που τους αναγνωρίζουν τα δικαστήρια.

Ήδη στην κοινωνία επικρατεί η εντύπωση ότι η κυβέρνηση κινείται για να περιορίσει μια απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες για να προστατεύσει τα συμφέροντα των τραπεζών. Και αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή προεκλογική πληγή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί κεντρικό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα.