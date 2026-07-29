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Αυτός ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης λιπαρότητας και της βρωμιάς στο σπίτι.

Όλο και περισσότερα νοικοκυριά υιοθετούν φυσικές εναλλακτικές λύσεις για τον καθαρισμό, αποφεύγοντας τα χημικά προϊόντα. Ο συνδυασμός απορρυπαντικού, μαγειρικής σόδας και ζάχαρης έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, χάρη στην αποτελεσματικότητά του στην απολύμανση και στον σχολαστικό καθαρισμό των επιφανειών.

Σε τι χρησιμεύει η ανάμειξη μαγειρικής σόδας με ζάχαρη;

Πρόκειται για μια επιλογή που υιοθετούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να αποφύγουν τη χρήση χλωρίνης σε επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Πού χρησιμοποιείται το μείγμα:

στον πάγκο της κουζίνας

στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη

σε κατασαρόλες και τηγάνια

στα πλακάκια

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μπάνιο χάρη στις απολυμαντικές του ιδιότητες.

Το απορρυπαντικό περιέχει ουσίες που διασπούν τα λίπη και απομακρύνουν τη βρωμιά από τις επιφάνειες, διευκολύνοντας έτσι την απομάκρυνση των μικροοργανισμών με το νερό.

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Η μαγειρική σόδα αφειρεί λίπη και εξουδετερώνει οσμές στην κουζίνα.

Πώς να παρασκευάσετε ένα σπιτικό καθαριστικό με απορρυπαντικό, μαγειρική σόδα και ζάχαρη

Για την παρασκευή του θα χρειαστείτε:

2 κουταλιές της σούπας υγρό απορρυπαντικό

1 κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

Βάλτε τα τρία υλικά σε ένα δοχείο

Ανακατέψτε μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη πάστα

Αν το μείγμα είναι πολύ αραιό, προσθέστε λίγη ακόμη μαγειρική σόδα. Αν είναι πολύ πηχτό, προσθέστε λίγες σταγόνες νερό

Συμβουλές για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες

Απαιτείται προσοχή όταν εφαρμόζεται σε ευαίσθητες επιφάνειες, όπως ακατέργαστο ξύλο ή γυαλισμένο μάρμαρο. Συνιστάται να δοκιμάσετε πρώτα το μείγμα σε ένα μικρό, διακριτικό σημείο, ώστε να διαπιστώσετε αν επηρεάζει την επιφάνεια.

Οι ειδικοί προτείνουν την προσθήκη λίγων σταγόνων αιθέριων ελαίων για να ενισχυθεί η δράση του μείγματος.

Επιπλέον, πολλοί χρησιμοποιούν και λευκό ξίδι ως συμπληρωματικό καθαριστικό. Η οξύτητά του βοηθά στην απομάκρυνση επίμονων λεκέδων και συμβάλλει στην απολύμανση.

Με πληροφορίες από cronista.com