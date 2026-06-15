Το κοντέινερ ήταν η «κατοικία» τους για τρεις ολόκληρες δεκαετίες.

Συγκλονιστικές, όσο και ανατριχιαστικές, είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την ανείπωτη τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε ένα κοντέινερ τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ήταν η «κατοικία» τους για τρεις ολόκληρες δεκαετίες

Από τον μεγάλο σεισμό του 1996… στο σήμερα

Το ημερολόγιο για τα τέσσερα αδέλφια (έναν άνδρα και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 69 έως 84 ετών) σταμάτησε τον Ιούλιο του 1996.

Τότε, ο μεγάλος σεισμός που έπληξε την Κόνιτσα κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους, το οποίο βρισκόταν ακριβώς πίσω από το κοντέινερ. Στο πλαίσιο της τότε ανοικοδόμησης, το κράτος τους είχε προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της κατοικίας τους. Εκείνοι, όμως, την αρνήθηκαν πεισματικά. Έκτοτε, επέλεξαν να απομονωθούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους μέσα στο κοντέινερ, στο οποίο έμελλε 30 χρόνια μετά ν’ αφήσουν την τελευταία τους πνοή.

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Η διαρκής άρνηση και η παρέμβαση της Εισαγγελίας

Η τοπική κοινωνία της Κόνιτσας, γνώριζε την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, τόσο ο Δήμος Κόνιτσας όσο και η Εκκλησία στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια αδιάλειπτα στο πλευρό τους.

Παρά το γεγονός ότι τα αδέλφια αντιμετώπιζαν κάθε προσφορά με καχυποψία και άρνηση, η μέριμνα ήταν καθημερινή, με τις τοπικές δομές να τους εξασφαλίζουν το φαγητό και τα απαραίτητα τρόφιμα. Η κατάσταση ήταν τόσο οριακή, που στο παρελθόν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν αναγκαστεί να ενημερώσουν την Εισαγγελία. Μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία στον χώρο.