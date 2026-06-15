Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένοι σοροί σε κοντέινερ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα πιθανότατα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ στην Κόνιτσα. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2066375852086968689}

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.