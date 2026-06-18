Πάνος, Γιώργος ή Χρήστος; Ποιος θα είναι ο 2ος μεγάλος φιναλίστ του φετινού MasterChef 10;

Απόψε, Πέμπτη 18 Ιουνίου, είναι η δεύτερη και τελευταία ημέρα των ημιτελικών του MasterChef 10 και όλα παίζονται!

Οι φετινοί Ημιτελικοί ξεκίνησαν χθες (Τετάρτη 17/6) με μια καθοριστική δοκιμασία, στην οποία οι Πάνος Τελάλης, Φίλιπ Βάκος, Χρήστος Μουσιάρης, Τάσος Παυλίδης και Γιώργος Δημητριάδης, κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα πιάτο που θα τους εξασφάλιζε μια θέση στον μεγάλο φετινό τελικό.

Όλοι τους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά ο Φίλιπ Βάκος ήταν τελικά αυτός που παρουσίασε την πιο αδύναμη προσπάθεια και αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό, καταλαμβάνοντας την ιδιαίτερα τιμητική 5η θέση στο MasterChef 10.

Ο Τάσος Παυλίδης ήταν εκείνος που κατάφερε να ξεχωρίσει και να εξασφαλίσει το 1ο χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του MasterChef 10! Απόψε θα παρακολουθήσει τη δοκιμασία από τον εξώστη ως ο 1ος φιναλίστ, περιμένοντας με αγωνία να μάθει ποιος από τους Πάνο, Γιώργο και Χρήστο θα είναι ο 2ος φιναλίστ και αντίπαλός του στον τελικό!

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Για τους τρεις διαγωνιζόμενους είναι η πιο κρίσιμη βραδιά στην κουζίνα του MasterChef 10, καθώς θα γραφτεί ο επίλογος της πορείας τους στον φετινό διαγωνισμό, με μια δοκιμασία υψηλού βαθμού δυσκολίας, που απαιτεί ακρίβεια, συγκέντρωση, απόλυτο έλεγχο σε κάθε κίνηση και καθαρό μυαλό από την αρχή ως το τέλος. Η λεπτομέρεια δεν θα κάνει απλώς τη διαφορά, αλλά θα κρίνει τον 2ο φιναλίστ του φετινού διαγωνισμού!

Μπαίνοντας στην κουζίνα του MasterChef 10, o Πάνος, ο Γιώργος και ο Χρήστος θα αντικρύσουν μια καμπάνα, κάτω από την οποία βρίσκεται το ξεχωριστό πιάτο που καλούνται να αντιγράψουν. Ένα πιάτο που οδηγεί απευθείας στον μεγάλο τελικό!

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Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ο chef Ανδρέας Καραπάνος, δημιουργός του πιάτου που καλούνται να αντιγράψουν οι τρεις διαγωνιζόμενοι.

Με καταγωγή από την Πάτρα, ο Ανδρέας Καραπάνος ανακάλυψε από νωρίς το πάθος του για τη μαγειρική. Πολύ γρήγορα ξεχώρισε για το ταλέντο του, αφού βρέθηκε σε κορυφαίες ευρωπαϊκές κουζίνες, όπως το διάσημο «Mandarin Oriental» στο Λονδίνο δίπλα στον Daniel Boulud, στο Παρίσι, όπου συνεργάστηκε με τον Christophe Moret στο «Shangri-La» και με τον Romain Meder στο «Alain Ducasse au Plaza Athénée».

Ύστερα από μια σύντομη παραμονή στο Μιλάνο και μετά το κάλεσμα του Alain Ducasse, τα τελευταία τρία χρόνια έχει ενταχθεί ως sous-chef, υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Emmanuel Pilon, στην εμβληματική κουζίνα του «Le Louis XV – Alain Ducasse» στο Μονακό, ένα εστιατόριο βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin.