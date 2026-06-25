Μία ανάσα πριν από την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του MasterChef 10.

Η μεγάλη βραδιά του MasterChef 10 έφτασε! Ο Τάσος και ο Πάνος βρίσκονται αντιμέτωποι στην πιο σημαντική δοκιμασία του διαγωνισμού, μία ανάσα πριν από την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

Οι δύο φιναλίστ μαζί με τους τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχθηκαν στο μαγειρικό πλατό όλους τους παίκτες του φετινού – επετειακού MasterChef, ωστόσο η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν οι δύο παίκτες αντίκρισαν μπροστά τους τις οικογένειές τους.

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Τόσο ο Τάσος, όσο και Πάνος, έδειχναν ιδιαίτερα συγκινημένοι και μη μπορώντας να κρύψουν τα δάκρυα χαράς, ανέλαβαν δράση διεκδικώντας τον πολυπόθητο τίτλο και έπαθλο.

Ο τελικός ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη με μια απαιτητική Δοκιμασία Αντιγραφής και στη συνέχεια κλίθηκαν να ετοιμάσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, έχοντας δίπλα τους βοηθούς, που επέλεξαν οι ίδιοι. Οι τρεις chef κριτές έκριναν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειές τους με καλεσμένους τους νικητές των προηγούμενων ετών του MasterChef.

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Απόψε ωστόσο, το παιχνίδι κρίνεται από την αρχή, καθώς οι δύο φιναλίστ καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να μαγειρέψουν όπως ποτέ πριν στη ζωή τους.

Η 3η και τελευταία Δοκιμασία του Μεγάλου Τελικού είναι Δοκιμασία Αντιγραφής με την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ισπανικής γαστρονομίας, του Chef Paco Morales.

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Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ; Και ποιος θα τερματίσει δεύτερος κερδίζοντας τις 30.000 ευρώ;