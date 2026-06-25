Τη δική της οπτική χάρισε με έμμεσο τρόπο η Ρούλα Κορομηλά γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Με ιδιαίτερες και ίσως αινιγματικές αναρτήσεις επέστρεψε το απόγευμα τις Πέμπτης 25 Ιουνίου η Ρούλα Κορομηλά, η οποία θέλησε να τοποθετηθεί γύρω από τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις με τον δικό της τρόπο.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε αφορούν τον Κώστα Τσουρό και την Φαίη Σκορδά, δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων ημερών.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι φωτογραφίες δεν συνοδεύτηκαν από κάποιο κείμενο, αλλά από μία κόκκινα καρδιά και αποσιωπητικά.

Οι δημοσιεύσεις ήρθαν λίγες ώρες μετά από την ξαφνική διακοπή της εκπομπή «Buongiorno» με κεντρική παρουσιάστρια τη Φαίη Σκορδά.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ήρθε στη δημοσιότητα η είδηση για το ξαφνικό φινάλε της εκπομπής, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της απόφασης ή το επόμενο επαγγελματικό βήμα της παρουσιάστριας.

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Αντίστοιχα, ο Κώστας Τσουρός, καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής σεζόν βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων ενώ η εκπομπή που διατηρούσε στο ΣΚΑΙ, ήρθε σε πρόωρο τέλος πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Η Ρούλα Κορομηλά, βασιζόμενη πιθανά στα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, έσπευσε να χαρίσει τη δική της οπτική, καθώς μάλιστα συμπεριέλαβε και μία από τις συμβουλές που της είχε χαρίσει ο πατέρας της:

«Να θυμάσαι πάντα την αξία σου. αν αντιληφθείς ότι εκλείπει ο σεβασμός να βρίσκεις τη δύναμη να αποχωρείς χαμογελώντας. Ανήκεις σ’ εσένα και σε κανέναν άλλον… Αυτά μου έλεγε ο πατέρας μου πριν φύγει…».