Αλλαγή πλεύσης για τη Φαίη Σκορδά ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις που θέλουν το τέλος του Buongiorno.

Σημαντικές φαίνεται να είναι οι εξελίξεις για τη Φαίη Σκορδά και το τηλεοπτικό μαγκαζίνο του «Buongiorno», με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η εκπομπή του MEGA θα σταματήσει να προβάλλεται από την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια το 2024 ανέλαβε να φέρει εις πέρας το συγκεκριμένο project έχοντας στο πλευρό της τους συνεργάτες της, ωστόσο δύο χρόνια αργότερα το πρόγραμμα οδηγείται σε οριστική λήξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκπομπή αναμένεται να ολοκληρωθεί καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός σκοπεύει να επενδύσει και να πλαισιώσει με διαφορετικό τρόπο την πρωινή ζώνη.

Η Φαίη Σκορδά, φαίνεται να έχει ήδη ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το τί επρόκειτο να ακολουθήσει.

Η παρουσιάστρια πριν από δύο χρόνια πήρε μεταγραφή για τον σταθμό του MEGA, έκανε πρεμιέρα το Σεπτέμβριο του 2024, και για δύο χρόνια έμεινε στην πρωινή ζώνη του καναλιού.