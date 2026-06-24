Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Τάσος Δούσης στην Κατερίνα Καινούργιου.

Το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ο Τάσος Δούσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας για τη ζωή του και την ταξιδιωτική του εκπομπή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε σε μερικούς από τους πιο αγαπημένους τους προορισμούς, τα ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει λόγω της εκπομπής του, ενώ μάλιστα αποκάλυψε το πώς ξεκίνησε η εκπομπή «Εικόνες».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά το αντιδελτίο που ετοίμαζε στον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες:

«Μεγάλη ιστορία αυτό το κομμάτι. Πρώτα απ’ όλα, θα ήταν ένα αντιδελτίο. Είχαμε οργανώσει τα πάντα για να κάνω όλα μου τα ταξίδια όλο το καλοκαίρι και να ξεκινούσε αυτό το project τον Οκτώβριο, αλλά δεν έγινε. Πιστεύω όμως ότι θα τα προλάβαινα και τα δύο. Θα το κατάφερνα», αποκάλυψε ο Τάσος Δούσης.

Τάσος Δούσης - Το στοίχημα που έδωσε για την εκπομπή «Εικόνες»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην ταξιδιωτική εκπομπή που κάνει, σημειώνοντας ότι όλα ξεκίνησαν από ένα στοίχημα:

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«Ξεκίνησα ως δημοσιογράφος. Είναι 100% βέβαιο ότι κανένας δεν θα στοιχημάτιζε όταν ξεκίνησα την καριέρα μου ότι θα κάνω αυτό που έκανα με τις ‘Εικόνες’. Ξεκίνησα ως ρεπόρτερ του δρόμου, του ρεπορτάζ των ειδήσεων και των εφημερίδων. Σιγά – σιγά, από πολεμικός ανταποκριτής πέρασα στις ‘Εικόνες’. Έχω βγάλει πάρα πολλά περιοδικά. Τόμους, λευκώματα», σημείωσε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για την πρώτη ταξιδιωτική του εκπομπή:

«Το ξεκίνησα νομίζω στο Alpha. Ήταν ένα στοίχημα. Τότε κάναμε μία ομάδα ρεπόρτερ που πηγαίναμε για ρεπορτάζ σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ήμουν φανατικός των ταξιδιών από 17 χρονών και ήμουν σε ένα γραφείο με τον αρχισυντάκτη και τον διευθυντή μου κι του είπα: ‘Εγώ πιστεύω ότι άμα κάνουμε μία ταξιδιωτική εκπομπή θα σκίσει’. Πέσανε κάτω από τα γέλια. Λυθήκανε. Τους φάνηκες πολύ αστείο, τότε δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Τους είπα ότι θα βάλω εγώ τα έξοδα και ότι θα κάνω ένα ταξίδι στην Αίγυπτο, θα πληρώσω τον cameraman, θα πάρω έναν βοηθό μαζί μου, θα πάω ένα ταξίδι στην Αίγυπτο, θα σας κάνω μία εκπομπή και αν πετύχει, πέτυχε. Θα τη βάλουμε να παίξει και αν πετύχει. Η εκπομπή έγινε, παίχτηκε μετά τον Αυτιά και έκανε 14,5% θυμάμαι. Τρομερό νούμερο για εκείνη την περίοδο και το κανάλι. Έτσι πήρα τις ‘Εικόνες’».

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Η αναφορά του Τάσου Δούση στη σύζυγό του

Τέλος, μίλησε για την οικογένειά του και τη σύζυγό του σημειώνοντας: «Έχω ένα παιδί. Είμαι παντρεμένος δεύτερη φορά, αλλά είμαι πολλά χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο. Είναι χαμηλών τόνων η γυναίκα μου. Είναι δημοσιογράφος, η Κατερίνα Δημοπούλου. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά ζέστανε, μαλάκωσε, ξεπάγωσε την καρδιά μου. Επειδή είμαι από τη φύση μου πολύ σκληρός άνθρωπος σαν προσωπικότητα, σαν επαγγελματίας και επιχειρηματίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, είχε τη δυνατότητα να ξεπαγώσει την καρδιά μου και το έχει πετύχει μία χαρά όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κάνει και ‘Εικόνες’ μαζί».

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