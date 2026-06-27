Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε δύο διαδοχικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Βοιωτία, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, την ώρα που η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί ότι και η Κυριακή θα είναι μία ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου για μεγάλο μέρος της χώρας.

Το πρώτο μέτωπο εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, όπου επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, οχήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Λίγες ώρες αργότερα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Πέτρας, κοντά σε κατοικημένη ζώνη, προκαλώντας νέο συναγερμό στις Αρχές. Λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης της φωτιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδειά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

{https://x.com/112Greece/status/2070837724035100854}

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εναέριων μέσων και υδροφόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι συνεχείς ριπές των ανέμων δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Οι αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των μετώπων, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή τους προς κατοικημένες περιοχές.

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Κυριακή 28/6

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί ότι για την Κυριακή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε πέντε περιφέρειες της χώρας. Στον «πορτοκαλί» χάρτη περιλαμβάνονται η Αττική, η Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρος), η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα και Ηλεία) και το Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος και Χίος).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ενισχυμένες περιπολίες, προληπτικά μέτρα και αυστηρούς ελέγχους σε δασικές εκτάσεις και περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία φωτιάς.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2070804694247637420}

Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ και για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου στον νομό Χαλκιδικής μετά την σημερινή.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 τα βράδυ της 28ης Ιουνίου 2026, στις περιοχές:

Χερσόνησος Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

Χερσόνησος Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

Δήμος Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της ΠΕ Χαλκιδικής.