Την ώρα του συμβάντος στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην ημιβύθιση του ιστιοφόρου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από ημιβύθιση ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη βραχονησίδα Περγούσα της Νισύρου.

Οι δύο ημεδαποί που επέβαιναν στο ιστιοφόρο εντοπίστηκαν εγκαίρως και περισυνελέγησαν με ασφάλεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο έσπευσε άμεσα στο σημείο του περιστατικού.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νισύρου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή ανάγκη για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.