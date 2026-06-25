Ο 50χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό συνέβει στη Λάρισα το πρωί της Τετάρτης (25/06), όταν ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την 45χρονη πρώην σύζυγό του και υπό την απειλή τσεκουρίου είπε ότι θα κάψει την ίδια και το σπίτι της.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο 50χρονος βρέθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απειλή, ωστόσο έλαβε προθεσμία προκειμένου να διοριστεί δικηγόρος για την υπεράσπισή του και θα απολογηθεί αύριο. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος πρόλαβε να αναφέρει πως δεν είχε σκοπό να κάνει κακό στη γυναίκα και η βενζίνη ήταν μίξη με λάδι για χρήση σε χορτοκοπτικές εργασίες.

«Δεν μπορώ να ξεχάσω τα 21 χρόνια με αυτή την γυναίκα. Δεν θα την πείραζα πότε. Δεν έχει να φοβάται τίποτα» είπε ο κατηγορούμενος.

Πήγε να δει τον γιο του

Το συμβάν έγινε στη συνοικία της Φιλιππούπολης στη Λάρισα. Ο 50χρονος, εξαιτίας μίας δικαστικής απόφασης για τα παιδιά του με τη 45χρονη και την επικοινωνία του μαζί τους, κατευθύνθηκε μανιασμένος στο σπίτι της.

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Αφού μπήκε στο σπίτι, την κλείδωσε και κρατώντας τσεκούρι απείλησε πώς θα την κάψει.

Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες για προληπτικούς λόγους, και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρατούσε όμηρο.

Ο 50χρονος μετά από αρκετή ώρα, πείστηκε να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις Αρχές, οπότε και συνελήφθη.