Η παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο είχε ως αποτέλεσμα οι φλόγες να πάρουν γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση.

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο, αφήνοντας πίσω της σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και σε σπίτια της περιοχής, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω εύφλεκτων υλικών στον χώρο της αρχικής εστίας. Η άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και η συνδρομή εναέριων μέσων συνέβαλαν στον περιορισμό του μετώπου, το οποίο πλέον βρίσκεται σε ύφεση και υπό έλεγχο, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την αποφυγή αναζωπυρώσεων. Παρά την καλύτερη εικόνα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της φωτιάς, ενώ σε επιφυλακή παραμένουν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί στην περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji89kijvgsh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε πριν τις 15:00 σε αποθήκη χαρτικών και ξενοδοχειακών ειδών, με τον χώρο της επιχείρησης να έχει καταστραφεί. Λόγω των εύφλεκτων υλικών γρήγορα επεκτάθηκε σε γειτονικές εγκαταστάσεις, ενώ οι πυκνοί καπνοί και η ένταση της φωτιάς οδήγησαν σε άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του μετώπου έπαιξε η συνδρομή ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε ρίψεις νερού, καθώς και η συμμετοχή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου από τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης. Παρά το γεγονός ότι η εικόνα της πυρκαγιάς έχει πλέον βελτιωθεί και το μέτωπο βρίσκεται υπό έλεγχο, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπύρωσης παραμένει υπαρκτός λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των υπολειμμάτων καύσης.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Neakriti.gr και δεύτερη εταιρεία και πιο συγκεκριμένα εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού έχει και αυτή καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με τον κ. Συριγωνάκη. Μάλιστα καταστροφές έχουν υποστεί και σπίτια. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, με ανακριτικά κλιμάκια να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο. Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να επιστρέψουν σταδιακά στην κανονικότητα μετά τις δύσκολες ώρες που βίωσαν.

Πάνω από 100 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Η παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο είχε ως αποτέλεσμα οι φλόγες να πάρουν γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση. Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με τουλάχιστον 8 οχήματα, αναμένεται να ενισχυθεί με ακόμη 50, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχει και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού πάνω από την αποθήκη. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης 3 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου (GCB) του Δήμου Ηρακλείου, 2 υδροφόρες και 1 GCB από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και βυτιοφόρα ιδιωτών. Υδροφόρες και από τον Δήμο Χερσονήσου και τον Δήμο Μαλεβιζίου, βρέθηκαν στο σημείο για να επιχειρήσουν, επίσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji6jrp9g36p?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji6jx2dstyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji6nv1pqo2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης για να αποτρέψουν την εξάπλωση του μετώπου στον οικιστικό ιστό και να προστατεύσουν περιουσίες. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται μέχρι την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji5922dclq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji4f75txnap?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.youtube.com/watch?v=I8s5yprg3zo}

{https://www.youtube.com/watch?v=fjdsHbGjAnY}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji5nzb993ix?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ήχησε 112 για την κινητοποίηση των κατοίκων

Λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι ήχησε μήνυμα του 112, με σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω καπνού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο μήνυμα που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων αναφέρεται «Πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή #Αγίου Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου Κρήτης. Καπνός στη περιοχή. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid023s2Q6QhPVKjsJMvwNSVhHRtvUTgViKF54HGHxQHcTiRC5TLkYKc7aeT1X9fadopFl}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji4vxi5nx5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου για την μεγάλη φωτιά

Με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανό πρόβλημα στο δίκτυο υδροδότησης των πυροσβεστικών κρουνών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο, η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προχώρησε σε επίσημη διευκρίνιση, προκειμένου να αποκατασταθεί η εικόνα των γεγονότων και να αποφευχθούν λανθασμένες εντυπώσεις. Όπως τονίζεται, η υδροδότηση των πυροσβεστικών κρουνών στην περιοχή λειτουργούσε κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 25/6. Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΗ, ο ανεφοδιασμός των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και των δεκάδων υδροφόρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση, πραγματοποιούνταν απρόσκοπτα από τους κρουνούς της περιοχής. Η δημοτική επιχείρηση υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε κανένα ζήτημα επάρκειας ή πίεσης στο δίκτυο, ενώ όλες οι υποδομές λειτούργησαν όπως προβλέπεται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας υπήρξε άψογη σε όλα τα στάδια της επιχείρησης.

{https://www.facebook.com/heraklion.gr/posts/pfbid02e5Uu35z8trM9kyBnc5brphDeQfEZ4xtRYKoABYh6ninoYL6HrL5BqRSNUBAGbJ52l}