Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στο Ηράκλειο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ήχησε 112 για την εξάπλωση του καπνού.

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στο Ηράκλειο σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του ιδιαίτερα εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης φωτιά έπειτα από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν περαιτέρω, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις και να ολοκληρωθεί η κατάσβεση με ασφάλεια. Συνολικά επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, δύο ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις όπου απαιτείται, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή υδροφόρων οχημάτων της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία ενισχύουν την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης για να αποτρέψουν την εξάπλωση του μετώπου στον οικιστικό ιστό και να προστατεύσουν περιουσίες. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται μέχρι την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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H ανάρτηση της Πυροσβεστικής για την μεγάλη φωτιά

Η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω της φύσης του φορτίου, δημιουργώντας πυκνούς καπνούς και έντονη ανησυχία, καθώς οι φλόγες έφτασαν σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και σύμφωνα με μαρτυρίες «γλείφουν» σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση στον οικιστικό ιστό. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο για εναέρια συνδρομή, σε μια προσπάθεια άμεσου περιορισμού του μετώπου και προστασίας των κατοικιών. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις υπό δύσκολες συνθήκες, λόγω της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς και της εγγύτητας με κατοικημένη περιοχή.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2070123468209758701}

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Ήχησε 112 για την κινητοποίηση των κατοίκων

Έχει ενεργοποιηθεί και το 112, με σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω καπνού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο μήνυμα που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων αναφέρεται «Πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή #Αγίου Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου Κρήτης. Καπνός στη περιοχή. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid023s2Q6QhPVKjsJMvwNSVhHRtvUTgViKF54HGHxQHcTiRC5TLkYKc7aeT1X9fadopFl}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji4vxi5nx5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται πριν από την γέφυρα του Αγίου Ιωάννη του Χωστού στη Θέρισσα και την Κορώνη Μαγαρά.

Δύσκολη η πρόσβαση στο πύρινο μέτωπο

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με στόχο να μην επεκταθεί η φωτιά στον οικιστικό ιστό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν κόσμο από την περιοχή όπου μαίνεται ανεξέλεγκτα η πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ, υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου και ιδιωτών. Η πρόσβαση στην πηγή του πύρινου μετώπου και πέριξ αυτού, καθίσταται δύσκολη. Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι πυροσβεστικά οχήματα αδυνατούν να πλησιάσουν λόγω του στενού δρόμου. Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τα διπλανά σπίτια.

Aναφορές και για μικρή έκρηξη

Σύμφωνα με το Neakriti.gr στον χώρο σημειώθηκε και μικρή έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ανέφερε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον λιγότερο ανησυχητική, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. «Ελπίζουμε να ελεγχθεί και να μην υπάρξει καμία ανθρώπινη απώλεια», τόνισε ο κ. Καλοκαιρινός. Η επιχείρηση συντονίζεται με συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, την οποία λαμβάνει το ΕΣΚΕΔΙΚ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος. Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.