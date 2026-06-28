Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τούρκος πρόεδρος ενδεχομένως να μπορούσε να είχε εμπλακεί στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν υπέρ της Τεχεράνης, επειδή «δεν συμπαθεί το Ισραήλ».

Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προειδοποιεί ότι το Τελ Αβίβ λαμβάνει «πολύ σοβαρά υπόψη» τη ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σκοπεύει να ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις πρόσφατες δηλώσεις της Άγκυρας.

Το Times of Israel αναφερει ότι ο Ερντογάν κάλεσε τον Θεό να καταστρέψει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια μιας προσευχής που σηματοδότησε το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ, για χάρη του ονόματός του... να καταστρέψει και να καταστρέψει το Σιωνιστικό Ισραήλ».

Ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν αυξήσει τις απειλές κατά της Ιερουσαλήμ πρόσφατα, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να ζητά νωρίτερα αυτόν τον μήνα η χώρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου φέρεται να υπογράμμισε ότι «σχεδόν δεν περνάει μέρα χωρίς ο Ερντογάν να ζητά την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ», σημειώνοντας ότι το Ισραήλ δεν αγνοεί τέτοιου είδους τοποθετήσεις, καθώς –όπως είπε– η ιστορική εμπειρία του εβραϊκού λαού δείχνει ότι οι απειλές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση θα θέσει το ζήτημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα για τη στάση της τουρκικής ηγεσίας και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας.

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«Σχεδόν δεν περνά ημέρα, χωρίς ο Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί, αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι, όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά. Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα τεταμένο επίπεδο, με την Άγκυρα να κλιμακώνει τη ρητορική της κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση για σκληρή στρατιωτική πολιτική και διεθνώς αμφιλεγόμενες πρακτικές.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Γάζα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ διεθνώς, ενώ τουρκικά κυβερνητικά στελέχη έχουν προχωρήσει σε δηλώσεις που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Τελ Αβίβ.