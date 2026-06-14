Παρά τις εντάσεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η συμφωνία με το Ιράν θα προχωρήσει.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει «σε καλό δρόμο» για υπογραφή την Κυριακή, παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις εντάσεις που προκάλεσε ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, η κατάσταση περιπλέχθηκε μετά την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο και τις απειλές του Ιράν για αντίποινα, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή αναβολή των προγραμματισμένων εξελίξεων γύρω από τη συμφωνία. Ιρανικές πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι η υπογραφή θα προχωρήσει εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

«Τα ανέτρεψε όλα»

Ο Τραμπ φέρεται να περιέγραψε την εξέλιξη ως αιφνιδιαστική και αποσταθεροποιητική για τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η ισραηλινή επίθεση καθυστέρησε την υπογραφή «για λίγες ώρες».

«Τα αναστάτωσε όλα. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα, αλλά μετατέθηκε για λίγες ώρες αργότερα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Η στρατιωτική κλιμάκωση στον Λίβανο σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

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Έντονη αντίδραση για τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την επίθεση, αναφέροντας πως ενημερώθηκε από τους συνεργάτες του και εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι τόσο άσχημο… δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μια ώρα πριν την υπογραφή», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι εξέφρασε προσωπικά την ενόχλησή του, λέγοντας πως ο Νετανιάχου «δεν έχει καμία κρίση».

Ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης ότι η Χεζμπολάχ είχε προηγουμένως επιτεθεί στο Ισραήλ, σημειώνοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη επίθεση δεν είχε σημαντικές απώλειες ή καταστροφές.

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