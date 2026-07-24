Οι απαντήσεις που έδωσε η Δανάη Μπάρκα σε ερωτήσεις που τις έκαναν οι διαδικτυακοί της φίλοι.

Η Δανάη Μπάρκα διατηρεί στενή επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, καθώς μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζεται φωτογραφικό υλικό, βίντεο και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Παράλληλα, δεν διστάζει να εκφράζει τους προβληματισμούς της, ανοίγοντας συχνά έναν ειλικρινή διάλογο με τους ακόλουθούς της. Έτσι και σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η Δανάη Μπάρκα επέστρεψε μέσω Instagram Stories, καλώντας τους followers να της κάνουν όποια ερώτηση επιθυμούν, με την ίδια να απαντά σε αρκετές από αυτές.

Ταυτόχρονα, δέχτηκε ευχές για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, με την ίδια να απαντά εμφανώς συγκινημένη για το συμβάν.

Παρ’ όλα αυτά, δύο ήταν οι ερωτήσεις που ξεχώρισαν. Η πρώτη αφορούσε το πού βρίσκεται και αν έχει μετακομίσει από την Αθήνα στην επαρχία με την ίδια να απαντά:

«Είμαι στην Πελοπόννησο – όπως πολλοί μπορεί ήδη να ξέρετε. Θα επιστρέψω στην Αθήνα τον Σεπτέμβρη». Υπενθυμίζεται ότι ο γάμος της πραγματοποιήθηκε στην Πελοπόννησο σε ένα ρομαντικό σκηνικό με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

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Απαντώντας στην επόμενη ερώτηση που δέχτηκε, δήλωσε ότι δεν έχει εγκαταλείψει την πρωτεύουσα: «Όχι. Αλλά θα ήθελα πολύ να φτιάξω έτσι την ζωή μου ώστε να μοιράζεται. Όπως αυτό που έκανα φέτος τον χειμώνα. Να έρθουν έτσι τα πράγματα που να μπορώ να απολαμβάνω τη φύση και τις πόλεις που αγαπώ και τον χειμώνα».

Δανάη Μπάρκα: Η απάντηση στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση

Η δεύτερη ερώτηση, ωστόσο, που προκάλεσε ενδιαφέρουν, αφορούσε τα μελλοντικά της επαγγελματικά σχέδια και το αν επρόκειτο να επιστρέψει στην μικρή οθόνη.

Όπως εξήγησε, τα τελευταία χρόνια δέχτηκε προτάσεις οι οποίες δεν την ικανοποιούσαν, γεγονός που την έκανε να τις απορρίψει. Στην ερώτηση: «Πότε θα γυρίσεις στην τηλεόραση;;», η Δανάη Μπάρκα απάντησε:

«Δεν εξαρτάται μόνο από εμένα. Τα πράγματα που μου πρότειναν την χρονιά που πέρασε δυστυχώς δεν ήταν πράγματα που θα μου άρεσαν ή που θα ήμουν καλή. η τηλεόραση όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή δεν έχει αρκετό χώρο – ειδικά για ψυχαγωγία με τον τρόπο που έχω εγώ στο μυαλό μου. Την σωστή στιγμή πιστεύω θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, από τη στιγμή που υπάρχουν τα social media επικοινωνούμε το ίδιο από εδώ».