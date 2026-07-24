Συναγερμό σήμανε στο ΝΑΤΟ η κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους άγνωστης προέλευσης στη Ρουμανία.

Στην κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που παραβίασε τον εθνικό της εναέριο χώρο προχώρησε η Ρουμανία την Παρασκευή (24/07), καταγράφοντας το πρώτο περιστατικό που χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ προχωρά σε τέτοια ενέργεια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις με drones κοντά στα σύνορα της Συμμαχίας έχουν αυξηθεί.

Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείου Άμυνας, για την αναχαίτιση του drone απογειώθηκαν 2 ρουμανικά F-16 και 2 ιταλικά Eurofighter Typhoon, τα οποία βρίσκοντα στη χώρα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε αρχικά από τα ραντάρ περίπου στις 09:30 το πρωί, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων ανατολικά της Σουλίνα, στη Μαύρη Θάλασσα.

Λίγο αργότερα, Ρουμάνος πιλότος F-16 το κατέρριψε κοντά στην πόλη Παντίνα, στην επαρχία Μπουζάου, στα ανατολικά της χώρας.

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Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, ανέφερε ότι η κατάρριψη έγινε σε ακατοίκητη περιοχή, γεγονός που επέτρεψε την επιχείρηση χωρίς κίνδυνο για πολίτες.

{https://x.com/NicusorDanRO/status/2080571682327048261}

Εξετάζεται αν πρόκειται για ρωσικό drone

Οι Αρχές της Ρουμανίας δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του drone. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρουμανίας, στρατηγός Γκεοργκίτσα Βλαντ, δήλωσε ότι οι πρώτες αναφορές των πιλότων κάνουν λόγο ότι το drone έμοιαζε με το Shahed που χρησιμοποιεί η Ρωσία.

Ο στρατηγός Βλαντ, ωστόσο, υπογράμμισε ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτότητα του drone.

Μετά την κατάρριψη, τα συντρίμμια του drone εντοπίστηκαν σε χωράφι με σιτηρά στην επαρχία Μπουζάου. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές.

Η συντριβή στο Γκαλάτσι τον Μάιο

Η Ρουμανία έχει καταγράψει αρκετές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones από το 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε τη μεγάλης κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Στα τέλη Μαΐου, ένα drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα Ρουμανίας - Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία που επίθεση με drone προκάλεσε τραυματισμούς σε πυκνοκατοικημένη περιοχή χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Η νέα κατάρριψη αναμένεται να ενισχύσει τη συζήτηση στους κόλπους της Συμμαχίας για την προστασία των ανατολικών συνόρων της απέναντι στην αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πόλεμο της Ουκρανίας.