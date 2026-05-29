Το περιστατικό έρχεται να εντείνει τους ήδη διάχυτους φόβους για μια πιθανή επέκταση του πολέμου εκτός των ουκρανικών συνόρων, με στόχο κάποια χώρα-μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το πρωί της Παρασκευής πολυκατοικία στην ανατολική Ρουμανία, προκαλώντας την άμεση και σφοδρή καταδίκη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο πρωτοφανής χαρακτήρας του γεγονότος απαιτεί μια αποφασιστική, συντονισμένη και κατάλληλη απάντηση», σχολίασε ο ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν.

Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Εξωτερικών, το drone συμμετείχε σε ολονύχτια επίθεση κατά της Ουκρανίας, ωστόσο κατέληξε να συντριβεί σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά. Από το χτύπημα τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ σε αρκετούς άλλους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το υπουργείο έκανε λόγο για «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του εθνικού εναέριου χώρου», ενημερώνοντας άμεσα το ΝΑΤΟ και ζητώντας παράλληλα την επίσπευση των διαδικασιών για την παροχή συστημάτων αντι-drone άμυνας.

«Το περιστατικό αυτό αποτελεί μια σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα «λάβει τα απαραίτητα μέτρα διπλωματικής απάντησης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ καταδίκασε την «απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας» και επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις ρουμανικές αρχές. Αξίζει να σημειωθεί πως ως μέλος της συμμαχίας, η Ρουμανία καλύπτεται από τη δέσμευση για συλλογική ασφάλεια, η οποία υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να συνδράμουν στην άμυνα οποιασδήποτε χώρας ζητήσει βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Νικουσόρ Νταν συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και δήλωσε ότι θα «διατάξει ανάλογα μέτρα σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρουμάνος πρόεδρος έγραψε:

«Ο πρωτοφανής χαρακτήρας του γεγονότος απαιτεί μια αποφασιστική, συντονισμένη και κατάλληλη απάντηση - σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο. Η Ρουμανία είναι κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και δεν πρόκειται να δεχτεί, σε καμία περίπτωση, ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας να μεταφερθεί στους πολίτες της».

Το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι το πρώτο που αγγίζει εδάφη του ΝΑΤΟ, καθώς στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί ξανά συντρίμμια ρωσικών drones στη Ρουμανία, ενώ και άλλες γειτονικές χώρες έχουν αναφέρει παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε το δικό της αυστηρό μήνυμα την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι «ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας ξεπέρασε ακόμη μία γραμμή».