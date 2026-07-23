Η Αθήνα καθυστέρησε για περισσότερο από μία εβδομάδα την έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Σε συμφωνία κατέληξαν οι «27» της ΕΕ σήμερα Πέμπτη για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να συνεχίσει τη μεταφορά ρωσικού αερίου σε χώρες εκτός του μπλοκ.

Το τελευταίο σημείο τριβής, μια προτεινόμενη απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού αερίου εκτός ΕΕ, επιλύθηκε μέσω μιας περιορισμένης εξαίρεσης για συμβόλαια που είχαν υπογραφεί πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα απαγορεύθηκε στους ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης να συνάπτουν νέες συμβάσεις.

Το μπλοκ συμφώνησε, ακόμη, να «παγώσει» το πλαφόν στο ρωσικό αργό πετρέλαιο για 12 μήνες - το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 44,10 δολάρια το βαρέλι και προγραμματιζόταν να αυξηθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και ενός αυτόματου επανυπολογισμού που πραγματοποιείται κάθε έξι μήνες.

Η Ελλάδα είχε αρχικά προβάλει αντιστάσεις στην προτεινόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού αερίου σε πελάτες εκτός ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι υπερέβαινε τα όσα είχαν συμφωνήσει προηγουμένως οι ηγέτες της ΕΕ και ότι θα ήταν αναποτελεσματική, καθώς τα πλοία θα μπορούσαν απλώς να αλλάξουν σημαία στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα εξασφαλίζει εξαίρεση για το αέριο

Η Αθήνα πέτυχε τελικά αυτό που επιδίωκε: Η ναυτιλιακή εταιρεία Dynagas του Γιώργου Προκοπίου θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τον Αρκτικό Ωκεανό σε πελάτες εκτός της ΕΕ.

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Οι νέοι κανόνες, παράλληλα, θα θέσουν ανώτατο όριο στις εξαγωγές ρωσικού αερίου με βάση τα ιστορικά επίπεδα αποστολών και θα απαγορεύσουν νέες συμβάσεις, εμποδίζοντας έτσι την αύξηση των εσόδων της Μόσχας.

Ένας τρίτος διπλωμάτης ανέφερε ότι η εξαίρεση για τις εξαγωγές LNG θα παραμείνει σε ισχύ για έναν χρόνο και θα ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συμφωνήσουν να την τερματίσουν κατά τη διάρκεια επανεξέτασης. Καθώς οι αποφάσεις για τις κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία, η ανάκληση της εξαίρεσης ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση.

Ως αντάλλαγμα, η Ελλάδα συμφώνησε στο 12μηνο «πάγωμα» του πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την εξέλιξη στην πλατφόρμα Bluesky, γράφοντας ότι το μέτρο αυτό θα αποτρέψει τη «ρωσική πολεμική μηχανή» από το να επωφεληθεί από τις «αναταράξεις της αγοράς».

Τι άλλο προβλέπει το πακέτο κυρώσεων

Το πακέτο δυσκολεύει την είσοδο στην ΕΕ σε άτομα που υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ προσθέτει περισσότερα πλοία στη «μαύρη λίστα» του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας και βάζει στο στόχαστρο σκάφη που υποστηρίζουν τον στόλο αυτό. Απαγορεύει τέλος σε 32 ρωσικές τράπεζες τις συναλλαγές με ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η προτεινόμενη απαγόρευση στις εξαγωγές ρωσικών αλιευμάτων αφαιρέθηκε από το τελικό πακέτο μετά από πιέσεις της βιομηχανίας αλιείας. Εταιρείες σε πολλές χώρες της ΕΕ βασίζονται στον φθηνότερο ρωσικό βακαλάο και στα ψάρια Alaska pollock για την παραγωγή φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων θαλασσινών.