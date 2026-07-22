Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε υποδομές της εταιρείας μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Ουκρανικά drones έπληξαν εκ νέου αποθήκες της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, τραυματίζοντας 15 ανθρώπους, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπληξαν κέντρα logistics της εταιρείας στις πόλεις Κρασνοντάρ και Νεβινομίσκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία. Όπως ανέφερε η ιδρύτρια της Wildberries, Τατιάνα Κιμ, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα από τις εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε υποδομές της εταιρείας μέσα σε τέσσερις ημέρες. Το περασμένο σαββατοκύριακο είχαν πληγεί αποθήκες της στις πόλεις Ταμπόφ και Eλεκτροστάλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

{https://x.com/Osinttechnical/status/2079762186579100099}

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα logistics στις περιφέρειες Κρασνοντάρ και Σταυρούπολη, τα οποία, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλο στρατιωτικό υλικό.

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15 τραυματίες και μεγάλες πυρκαγιές

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Σταυρούπολη, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο συγκρότημα αποθηκών έξω από το Νεβινομίσκ και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία.

Στο Κρασνοντάρ, ο περιφερειάρχης, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ανακοίνωσε ότι άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα συναισθήματα που προκαλούν οι επιθέσεις εναντίον απλών ανθρώπων, των εργαζομένων μας και όλων όσοι απλώς κάνουν τη δουλειά τους», έγραψε η Τατιάνα Κιμ σε ανάρτησή της στο Telegram. «Αυτές οι καταστάσεις δείχνουν, όμως, το πιο σημαντικό: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε προς όφελος των ανθρώπων».

Το BBC Verify ανέλυσε βίντεο από τα σημεία των επιθέσεων και επιβεβαίωσε ότι ξέσπασαν μεγάλες πυρκαγιές και στις δύο εγκαταστάσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες για τα πλήγματα έγιναν γνωστές λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα GMT), όταν το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι είχαν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Νεβινομίσκ.

{https://x.com/EuroPostAgency/status/2079840306393133410}

Βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής δείχνουν εκτεταμένες φωτιές στις αποθήκες και πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ δήλωσε ότι η περιοχή δέχθηκε «μαζική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας», ενώ ουκρανικά drones έπληξαν επίσης τις εγκαταστάσεις επιχείρησης στην πόλη Αρμαβίρ, προκαλώντας τον θάνατο ενός εργαζομένου.

Η δημοτική αρχή του Κρασνοντάρ ανακοίνωσε ότι επλήγη επίσης εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν, εκτός από εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο και τέσσερα φορτηγά πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Θάλασσα του Αζόφ και στη Μαύρη Θάλασσα.

{https://x.com/nexta_tv/status/2079795961321214427}

Η Ρωσία χρησιμοποιεί έναν «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων και άλλων πλοίων, προκειμένου να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις εξαγωγές πετρελαίου της μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι νυχτερινές επιθέσεις αποτελούν τη δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα που στοχοποιούνται εγκαταστάσεις της Wildberries.

Παράλληλα, πρόσφατες δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την έκταση των ζημιών που υπέστησαν άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας από τις ουκρανικές επιθέσεις το περασμένου σαββατοκύριακου.

Στην πόλη Ελεκτροστάλ, κοντά στη Μόσχα, τρία κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν.

Με πληροφορίες από BBC