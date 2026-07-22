O Χίτλερ έζησε εκεί μόνο για λίγες εβδομάδες το 1889, πριν η οικογένειά του μετακομίσει.

Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, στην αυστριακή πόλη Μπραουνάου αμ Ιν κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, έγινε... αστυνομικό τμήμα. Η αυστριακή κυβέρνηση ελπίζει ότι η αλλαγή χρήσης θα εμποδίσει τη μετατροπή του σε τόπο προσκυνήματος από τους νεοναζί.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από χρόνια συζητήσεων για το μεγάλο παραδοσιακό κτίριο που στο παρελθόν άνηκε σε ιδιώτη και φιλοξενούσε φιλανθρωπική οργάνωση για άτομα με αναπηρία. Το 2017 το αυστριακό κράτος προχώρησε σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου και το 2019 ανακοίνωσε ότι θα ανακαινιζόταν και θα μετατρεπόταν σε αστυνομικό τμήμα.

Πριν από τη μετατροπή, η μόνη ένδειξη της ιστορικής σημασίας του κτιρίου ήταν ένας βράχος στο πεζοδρόμιο, προερχόμενος από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν, με την επιγραφή «Ποτέ ξανά φασισμός». Η επιγραφή δεν αναφέρει τον Χίτλερ και ο βράχος παραμένει στη θέση του. Στην πρόσοψη του κτιρίου προστέθηκε μόνο μια απλή πινακίδα στην οποία αναγράφεται «Αστυνομία».

Κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος το κτίριο είχε λειτουργήσει ως μουσείο τέχνης με την ονομασία «σπίτι γέννησης του Φύρερ». Ωστόσο, ο ίδιος ο Χίτλερ έζησε εκεί μόνο για λίγες εβδομάδες το 1889, πριν η οικογένειά του μετακομίσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από Reuters