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Το βράδυ της Παρασκευής η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει το ντεμπούτο της στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Η συγκινητική ανάρτηση λίγες ώρες πριν από την μεγάλη πρεμιέρα.

Την ευγνωμοσύνη της και τη χαρά της για την αποψινή πρεμιέρα θέλησε να εκφράσει η Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου κάνει το ντεμπούτο της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια συμμετέχει στον πολυπρόσωπο θίασο της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη σε διασκευή του Νίκου Καραθάνου και την μουσική επιμέλεια ο Φοίβου Δεληβοριά.

Η Ειρήνη θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 24 και 25 Ιουλίου του 2026.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, ως πρωτοεμφανιζόμενη στο Αρχαία Θέατρο, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένες από τις σκέψεις της λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα.

{https://www.instagram.com/p/DbLOejWiHMl/?hl=el&img_index=1}

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Στην ανάρτηση που έκανε, συμπεριέλαβε ορισμένα στιγμιότυπα από τις πρόβες του θιάσου, συνοδεύοντάς τες με ένα μακροσκελές κείμενο:

«Έφτασε η μεγάλη μέρα!

Δεν ξέρω αν μπορώ να σας περιγράψω με ακρίβεια τα συναισθήματα που έχω βιώσει αυτή την εβδομάδα.

Κυρίως νιώθω ευγνωμοσύνη που βρέθηκα σε αυτόν τον ιερό χώρο και είχα τη δυνατότητα να κάνω πρόβες στην Επίδαυρο. Να κάθομαι στις πέτρες αυτές και να παίρνω όλη την ενέργειά τους!

Σήμερα λοιπόν είναι η πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη.

Μια γιορτή, όπως μας είπαν χθες όσοι ήρθαν στη γενική μας πρόβα. Αυτό ακριβώς είναι η παράσταση αυτή. Μέσα από πολέμους και δεινά, πάντα έχουμε τον τρόπο να θυμόμαστε, να γιορτάζουμε και να σατιρίζουμε τη ζωή μας!

Νίκο, Φοίβο, Άγγελε σας ευχαριστώ γι αυτό το ταξίδι!

Ευγνώμων σε όσους είμαστε παρέα σε αυτή τη διαδρομή. Καλή μας αρχή!».