Ξεκίνησε η εποχή Γιούργκεν Κλοπ στην εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε την εθνική Γερμανίας απειλώντας να παραιτηθεί σε περίπτωση που τα ΜΜΕ δεν σεβαστούν τα όρια που έθεσε, σε ό,τι αφορά στην οικογένειά του.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, για να διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που αποχώρησε μετά τον αποκλεισμό- σοκ της Γερμανίας από την Παραγουάη, στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως ομοσπονδιακός τεχνικός, ο 59χρονος προειδοποίησε τα ΜΜΕ. «Εάν φερθείτε άσχημα και δεν αφήσετε την οικογένειά μου στην ησυχία της, θα φύγω, απλά θα γυρίσω την πλάτη μου», τους είπε.

«Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για τον εαυτό μου, την κάνω για εσάς. Αναλαμβάνω αυτή τη δουλειά παρότι έχω δει πώς φερθήκατε στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν και στον Τόμας Τούχελ. Αγαπώ αυτή τη δουλειά, αλλά πάντα είμαι έτοιμος να τα παρατήσω εάν πρέπει», ξεκαθάρισε, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Κάντε μου κριτική αν κάτι δεν έχει αποτέλεσμα». Τόσο ο Νάγκελσμαν, όσο και ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Τούχελ, δέχθηκαν αυστηρή κριτική για το Μουντιάλ 2026.

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Γιούργκεν Κλοπ: Απόγειο της καριέρας μου η εθνική ομάδα

Η πρόσληψη του Κλοπ αναμενόταν επί εβδομάδες και το συμβόλαιό του σημαίνει ότι θα είναι στο «τιμόνι» της εθνικής Γερμανίας για το Μουντιάλ 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο.

«Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα έχει “καριέρα” μετά την εθνική ομάδα. Αυτό είναι το απόγειο, το απόλυτο αποκορύφωμα της καριέρας μου ως προπονητής. Θα δώσω ό,τι έχω», είπε ο 59χρονος.

{https://x.com/BBCSport/status/2080612434142715984}

Με την εθνική Γερμανίας, ο Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, έπειτα από εννέα χρόνια, το καλοκαίρι του 2024. Τότε είχε πει πως «ξέμεινε από ενέργεια». Σήμερα τόνισε πως νιώθει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την επιστροφή του στην προπονητική.

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν σχεδόν σαν ταινία. Πάντα υπέθετα ότι η δουλειά του προπονητή της Γερμανίας είναι πραγματικά σημαντική, αλλά τώρα συνειδητοποιώ τι σημαίνει να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας. Για πάρα πολλά χρόνια, ήταν αδιανόητο για εμένα να αναλάβω αυτή τη θέση. Όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν προφανές ότι αργά ή γρήγορα θα μου ζητούσαν να κάνω αυτή τη δουλειά. Τώρα πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή», εξήγησε.

Κλοπ: Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει μια χώρα

Το πρώτο ματς της εποχής Κλοπ στην εθνική Γερμανίας θα είναι κόντρα στην Ολλανδία, για τους ομίλους του Nations League, στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο 59χρονος καλείται να αναμορφώσει τα «πάντσερ» που δεν έχουν παίξει στους «16» Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2014, τη χρονιά που κατέκτησαν το τρόπαιο.

Στόχος του Κλοπ, όπως είπε, είναι ο κόσμος να φεύγει από το γήπεδο ή να κλείνει την τηλεόραση λέγοντας ότι άξιζε που κάθισε να παρακολουθήσει τη Γερμανία να παίζει. «Έχω βιώσει το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει μια πόλη. Και πιστεύω ότι δεν αφορά μόνο τις πόλεις, αλλά και μια χώρα. Ιδανικά, το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει μια χώρα», δήλωσε.

«Η επιτυχία είναι η επίδοση σε σχέση με τις προσδοκίες. Όταν ρωτάμε στη Γερμανία “είμαστε το ίδιο καλοί με τη Γαλλία; και η απάντηση είναι όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν ρωτήσουμε “έχουμε παίκτες όπως ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ, ο Ντουέ και ο Μπαρκολά;”, όχι, δεν έχουμε. Αλλά μπορούμε να τους νικήσουμε», είπε ο 59χρονος.

Στόχος, εξήγησε, δεν είναι η Γερμανία να παίζει όπως η Αργεντινή, η Ισπανία, η Αγγλία ή η Γαλλία. «Θέλουμε να το κάνουμε με τον γερμανικό τρόπο, πολύ έντονο. Είμαστε η Νο1 ομάδα τώρα; Όχι, το αποδεχόμαστε αυτό. Υπάρχουν 11 ομάδες πάνω από εμάς στο ranking. Μπορούμε να τους νικήσουμε, όμως για να γίνει αυτό πρέπει να παίζουμε πολύ καλό, πολύ έντονο ποδόσφαιρο», κατέληξε.

{https://x.com/BBCMOTD/status/2080616471386902920}

Με πληροφορίες από BBC, Guardian