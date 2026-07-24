Η νέα ανακοίνωση για την ακύρωση της συναυλίας του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μία απρόσμενη είδηση έγινε γνωστή της Παρασκευή 24 Ιουλίου, καθώς έγινε γνωστό ότι ακόμη μία προγραμματισμένη εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη ακυρώνεται για λόγους υγείας του καλλιτέχνη.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από σχετική ανακοίνωση του καταστήματος που θα φιλοξενούσε τον ερμηνευτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια τους μπορούν να κάνουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν.

Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκε νέα ημερομηνία.

Η ανάρτηση αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το Live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται , λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη! Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια τους , μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

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Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουλίου, ανακοινώθηκε η ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Καρπενήσι, στις 3 Αυγούστου.

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προγραμματισμένη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 3 Αυγούστου ακυρώνεται, λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη, το οποίο οδήγησε στην ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου.

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων από τη More, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η αγορά. Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν από τη More στους κατόχους των εισιτηρίων. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε στον Μιχάλη Χατζηγιάννη περαστικά και γρήγορη ανάρρωση».

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