Αυτή την ώρα το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Μαγνησία.

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας είναι αυτή την ώρα η Μαγνησία, με έντονη βροχόπτωση, ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και δυνατούς ανέμους να προκαλούν τα προβλήματα στην περιοχή. Στον Βόλο καταγράφεται έντονη βροχή, ενώ στα ορεινά του Πηλίου και ιδιαίτερα στη Ζαγορά αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Η κακοκαιρία συνοδεύεται από συνεχείς αστραπές και βροντές, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει μέσα σε λίγα λεπτά.

Από κεραυνό εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεσή της σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου δέχθηκε κλήση για απομάκρυνση δέντρου που έπεσε στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

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Υπενθυμίζεται ότι η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Red Code), ενώ μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 οι πολίτες έχουν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω ισχυρών βροχών και καταιγίδων και έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.