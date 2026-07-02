Ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε τα νέα του επαγγελματικά βήματα και το project με το οποίο σκοπεύει να επιστρέψει τον Σεπτέμβριο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», παραχώρησε ο Νίκος Κοκλώνης, όπου αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και τους λόγους για τους οποίους έχει δεχθεί έντονη κριτική στην καριέρα του.

Παράλληλα, ο παραγωγός και παρουσιαστής, μίλησε για τη Δανάη Μπάρκα και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην μικρή οθόνη.

Μιλώντας αρχικά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τόνισε ότι δεν θα επιστρέψει με το «Just the 2 of us», αλλά με ένα project αντίστοιχο του «It’s show time» με το οποίο είχε ξεκινήσει: «Βγαίνουμε με ένα show. Δεν ξέρω πότε τον Σεπτέμβριο, όταν είμαστε έτοιμοι. Θα έχει μεγάλη ποικιλία, δώρα, τραγούδια, παιχνίδια, πράγματα και εκπλήξεις. Θα μοιάζει περισσότερο στο ‘It’s show time’, αυτό που είχα κάνει όταν ξεκίνησα… Δεν υπάρχουν τα λεφτά για το ‘Just’. Εγώ θα είμαι ο κεντρικός παρουσιαστής, να γλιτώσω και λεφτά. Θα έχω μαζί μου μία παρέα, θα έχουμε και καλεσμένους».

Σε δεύτερο χρόνο, ο παρουσιαστής μίλησε για τις αλλαγές στην ελληνική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι πλέον δεν υπάρχουν εκπομπές, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις κριτικές που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του:

«Δεν είμαι καθόλου εκδικητικός. Άκουσα το κράξιμο της αρκούδας, από τη μία τα κανάλια φώναζαν γιατί χάλαγα τα μπάτζετ και έδινα μεγάλες αμοιβές και από την άλλη φώναζαν ότι καθυστέρησα τις αμοιβές, έφαγα τρελό bullying. Το μεγαλύτερο bullying δεν το έφαγα από εκπομπές… Ο τηλεθεατής δεν σκέφτεται τι είναι η δουλειά μας και τι σημαίνει να εκτίθεσαι κάθε μέρα στο γυαλί».

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Τέλος, αναφέρθηκε στη Δανάη Μπάρκα, στο γάμος της και στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση: «Η Δανάη θα επιστρέψει. Άμα βρούμε μπάτζετ και τηλεοπτική στέγη πιστεύω θα επιστρέψει. Πιστεύω ότι έχει αδικηθεί. Εκ του αποτελέσματος, κακώς έφυγε από την τηλεόραση. Δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Εύχομαι να μην ξανά έρθει στα χέρια μου κάποιο κανάλι, γιατί θα κάνω τρέλες», κατέληξε με χιούμορ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnx01gy8unl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου.