Μία απρόοπτη έκπληξη περίμενε τους τηλεθεατές το πρωί της Πέμπτης. Απούσα η Κατερίνα Καινούργιου από την εκπομπή. Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Μία αναπάντεχη έκπληξη περίμενε το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου τους τηλεθεατές της «Super Κατερίνα», καθώς η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε αιφνιδίως από το πόστο της στην εκπομπή.

Στην καρέκλα της έκατσε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος έσπευσε να καθησυχάσει τους φίλους της εκπομπής, κάνοντας σαφές ότι δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για την απουσία της παρουσιάστριας.

Όπως εξήγησε, η συνεργάτιδά του και οικοδέσποινα της εκπομπής είναι κρυωμένη και έκρινε σωστό να παραμείνει εκτός αέρα, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει αύριο:

«Σήμερα, αύριο και καλό καλοκαίρι μετά. Το Κατερινάκι μας για σήμερα δεν θα είναι μαζί μας, μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, αλλά έπρεπε να πάρει το χρόνο της να ξεκουραστεί. Όχι γρήγορα! Πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αύριο έχουμε την τελευταία εκπομπή και το Super Κατερίνα ρίχνει αυλαία», ενημέρωσε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

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Αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου ολοκληρώνεται η φετινή τηλεοπτική σεζόν για την εκπομπή και όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, οι συντελεστές του «Super Κατερίνα» έχουν ετοιμάσει μία ολόκληρη γιορτή για το φινάλε:

«Πάρτι. Τα παιδιά της παραγωγής έχουν ετοιμάσει μπαλόνια, φαγητό. Εμένα θα έρθουν τα παιδάκια μου. Θα έρθουν και τα παιδιά του Συρίγου, του Νίκου από την παραγωγή…», τόνισε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι θα γίνει ένα πάρτι δίπλα σε πισίνα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είναι καλός φίλος και συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, ο οποίος ανέλαβε τη θέση της κατά τη διάρκεια που η ίδια απουσίαζε λόγω εγκυμοσύνης.