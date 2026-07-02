«Δεν ζήτησα τη στήριξη κανενός, το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται».

Η Βρισηίδα Ανδριώτου τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος ανέφερε ότι της είχε στείλει πρόσφατα 1.000 ευρώ για οικονομική στήριξη, ενώ μίλησε και για προσωπικά ζητήματα που αφορούν τη σχέση τους και το κοινό τους σκυλάκι.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μαρτίκας υποστήριξε ότι πριν από περίπου δέκα ημέρες της έστειλε το συγκεκριμένο ποσό, τονίζοντας πως τήρησε όσα είχε υποσχεθεί, ενώ αναφέρθηκε και στη «Ντόρυ», το σκυλί που είχαν μαζί, λέγοντας πως δεν είχε ξανά επαφή μαζί της και ότι δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία του σχετικά με τα κουτάβια.

Αιχμές Ανδριώτου προς Μαρτίκα

Απαντώντας σε όλα όσα ειπώθηκαν, η Βρισηίδα Ανδριώτου θέλησε να δώσει τη δική της εκδοχή μέσω Instagram, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην συντρόφου της. Όπως ανέφερε, δεν αποδέχεται κανέναν υπαινιγμό ότι στηρίζεται οικονομικά από τρίτους και υπογράμμισε πως η προσωπική της ανεξαρτησία δεν αμφισβητείται ούτε «εξαγοράζεται».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν έχει ζητήσει ποτέ οικονομική στήριξη και χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το να δημιουργούνται τέτοιες εντυπώσεις δημόσια. Όπως σημείωσε, το μόνο ζήτημα που την αφορά είναι η διεκδίκηση χρημάτων που, σύμφωνα με την ίδια, της οφείλονται, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δώσει περαιτέρω έκταση μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά μέσω της δικαστικής οδού.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Σπύρος Μαρτίκας όσο και η Βρισηίδα Ανδριώτου έχουν στο παρελθόν καταγγείλει ότι υπήρξαν θύματα οικονομικής εξαπάτησης, με αναφορές σε απώλειες που φτάνουν σε υψηλά ποσά από υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης.

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