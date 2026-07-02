Επικίνδυνα φαινόμενα θα φέρει η αστάθεια τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το κύμα αστάθειας από τη δυτική Ευρώπη, θα φθάσει και στη χώρα μας από σήμερα μέχρι περίπου και το Σάββατο, για να οδηγηθεί και εδώ ο υδράργυρος σε πτώση, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο καιρός σήμερα

Αν και η ημέρα έχει ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες, το μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειας, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, οι οποίες θα συνοδευτούν από μπόρες και ισχυρές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αυτά αν και δεν κρατάνε πολύ είναι δυνατόν να συνοδεύονται από χαλάζι ακόμη και από έντονους κεραυνούς, οπότε χρειάζεται προσοχή. Οι άνεμοι επίσης ενισχύονται απότομα και μπορεί επίσης να αλλάζουν και διευθύνσεις.

Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί, οι οποίοι θα εμφανίσουν τις μεγαλύτερες εντάσεις τους προς τη θάλασσα Κυθήρων αλλά και προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, για να φθάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ο άνεμος θα ανεβάσει λίγο περισσότερο τη θερμοκρασία προς τα ανατολικά ηπειρωτικά - γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Σήμερα θα είναι μία ημέρα με αρκετή ζέστη. Στα βόρεια τμήματα, κοντά στο απόγευμα όμως, θα αρχίσει να περιορίζεται αυτή η θερμότητα, καθώς θα έχουν ξεσπάσει και οι καταιγίδες. Η περισσότερη ζέστη σήμερα περιμένουμε να συσσωρευτεί προς τα ανατολικά και νότια τμήματα. Δηλαδή στη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο αλλά και το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου.

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Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στα δυτικά και βόρεια τμήματα, από αύριο περιορίζεται περισσότερο αυτή η θερμή αέρια μάζα, ενώ θα ενισχυθούν οι βοριάδες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές, όμως υπάρχει κάποια πιθανότητα οι καταιγίδες που θα αναπτυχθούν αργά το απόγευμα, προς την κεντρική Στερεά, να καταφέρουν να κατιφορήσουν και προς τον νομό Αττικής και να επηρεάσουν πρόσκαιρα το βορειοδυτικό κομμάτι (Μάνδρα, Κιθαιρώνας, Σαρωνικός). Πιθανόν να δούμε κάποιες μπόρες αργά το απόγευμα και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν με μέτριες εντάσεις, ενώ από το Σάββατο απόγευμα τα μελτέμια θα πάρουν και πάλι το πάνω χέρι. Δύο αρκετά επικίνδυνες ημέρες, σε ότι αφορά τον νομό Αττικής και τα μελτέμια που περιμένουμε, θα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα. Θερμοκρασιακά σήμερα θα προσεγγίσουμε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο μεσημέρι, περιμένουμε καταιγιδοφόρα σύννεφα και είναι αρκετά πιθανό να βγουν μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες, κυρίως στο του νομού. Προς το βράδυ θα μπει ο βαρδάρης και ο υδράργυρος κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σήμερα αλλά κυρίως αύριο Παρασκευή και το Σάββατο μέχρι και το απόγευμα, θα αναπτυχθούν φαινόμενα αστάθειας σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Αύριο σοβαρή υποψηφιότητα για έντονες καταιγίδες, θέτουν η κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, όπως επίσης και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα συναντήσουμε σε:

Ήπειρος

Μακεδονία

Θράκη

Θεσσαλία

δυτική και κεντρική Στερεά

το εσωτερικό της Πελοποννήσου

Μέσα στο Σάββατο, τα φαινόμενα αυτά θα απασχολήσουν την ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, όπως επίσης και το δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Σιγά σιγά θα αρχίσει να περιορίζεται η αστάθεια, μέσα στο Σάββατο, για να παραδώσει την σκυτάλη σε πολύ έντονα μελτέμια.

Θα ξεκινήσει το μελτέμι από το βόρειο Αιγαίο, θα συνεχίσει να επεκτείνεται στις Κυκλάδες, στο δυτικό Αιγαίο, και θα απασχολήσει και τμήματα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Από αύριο και κυρίως Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα είναι ένα τριήμερο με επικίνδυνους ανέμους, ενώ σαφώς θα πρέπει να δείξουμε και προσοχή στα φαινόμενα αστάθειας που εξελίσσονται τις απογευματινές ώρες και είναι δυνατόν σε τοπικό επίπεδο να δημιουργήσουν προβλήματα σε ότι αφορά τις χαλαζοπτώσεις.

Από την άλλη εβδομάδα, μετά και τη Δευτέρα, ομαλοποιούνται οι καταστάσεις, θα υποχωρήσει και η αστάθεια και θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η οποία δεν φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, να ξεπερνάει τους 32 με 35 βαθμούς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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