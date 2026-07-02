Αρκετοί γονείς είτε έλαβαν μικρότερο ποσό από το επίδομα παιδιού, είτε δεν πληρώθηκαν καθόλου.

Ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα 30 Ιουνίου, η πρώτη φάση καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ, με χιλιάδες δικαιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ωστόσο, αρκετοί γονείς είτε έλαβαν μικρότερο ποσό είτε δεν πληρώθηκαν καθόλου, με την επόμενη καταβολή να προγραμματίζεται έως τις 10 Αυγούστου.

Η ΑΑΔΕ, μέσω αναλυτικού οδηγού ερωταπαντήσεων, διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή.

Γιατί δεν πληρώθηκαν όλοι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, η μη καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο επιμερισμός του ποσού μεταξύ δικαιούχων, η μη ταυτοποίηση των στοιχείων του παιδιού, η μη δήλωση ή η λανθασμένη καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 ή το 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη κύρια πληρωμή.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αναμένεται να εξεταστούν σε συμπληρωματική διαδικασία, με τις σχετικές καταβολές να ολοκληρώνονται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Νέα πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι όσοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN, θα συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή, εφόσον προηγουμένως διορθώσουν τα στοιχεία τους.

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Παράλληλα, σημαντικός αριθμός εκκρεμών υποθέσεων αφορά παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 και δεν είχαν ενταχθεί στην αρχική καταβολή, γεγονός που θα εξεταστεί κατά τη συμπληρωματική πληρωμή.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Η φορολογική διοίκηση καλεί τους γονείς να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν δηλώσει τόσο στη φορολογική τους δήλωση όσο και στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Η επικαιροποίηση των στοιχείων των τέκνων και η σωστή καταχώριση του IBAN είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να μην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1521 ή της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE.