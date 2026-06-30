Προβλέπεται επίσης ειδική συμπληρωματική καταβολή για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2025 ή το 2026.

Ολοκληρώνεται σήμερα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Συνολικά, την ενίσχυση λαμβάνουν 947.609 δικαιούχοι για 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό που διατίθεται ανέρχεται σε 219.737.550 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική συμπληρωματική καταβολή για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2025 ή το 2026. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται εντός του τρέχοντος έτους, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται και για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 και δεν διαθέτουν ακόμη Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης για έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης.

Κατά τη διαδικασία των πληρωμών εντοπίστηκαν επιπλέον 33.351 ΑΦΜ, για τα οποία είτε δεν έχει δηλωθεί αριθμός λογαριασμού IBAN στην ΑΑΔΕ είτε ο δηλωμένος λογαριασμός είναι λανθασμένος. Η ΑΑΔΕ αναμένεται να αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους δικαιούχους, προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού και να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

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Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το είδος της φορολογικής δήλωσης. Στις κοινές δηλώσεις έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο που έχει δηλωθεί στην εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Αντίθετα, στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων, η ενίσχυση για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, ενώ για τα μη κοινά τέκνα εφαρμόζονται ειδικές προβλέψεις ανάλογα με το ποιος τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης 1521.