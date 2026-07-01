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Η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει, μέσα από αναλυτικό οδηγό, ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή.

Η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα έναν αναλυτικό οδηγό για το επίδομα παιδιού, που περιγράφει αναλυτικά τους όρους καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, τις ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που «μπλοκάρουν» προσωρινά την πίστωση.

Ένα πρακτικό σημείο το οποίο, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται είναι ότι αρκετοί γονείς μπορεί να δουν ότι έλαβαν μικρότερο ποσό, ή άλλοι να μη έχουν δει καν ακόμη πίστωση.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με επιμερισμό της ενίσχυσης, μη ταυτοποίηση στοιχείων του τέκνου, μη δήλωση ή λάθος IBAN, αλλά και με περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 και θα εξεταστούν σε συμπληρωματική καταβολή έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι όσοι είναι δικαιούχοι, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στις φορολογικές δηλώσεις και στην ΑΑΔΕ. Η πρώτη κύρια καταβολή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά 947.609 δικαιούχους, 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ποσό 219.737.550 ευρώ.

- Δικαιούχοι είναι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δηλώσει τα παιδιά στη φορολογική δήλωση και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο είναι 40.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ξεκινά από 39.000 ευρώ. Η πρώτη πληρωμή έγινε με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024, όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

- Το ποσό μπορεί να καταβληθεί ολόκληρο σε έναν γονέα ή να επιμεριστεί μεταξύ των δύο, ανάλογα με τον τύπο της δήλωσης και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το τέκνο. Σε κοινή δήλωση, το ποσό πιστώνεται στον υπόχρεο, ενώ σε χωριστές δηλώσεις για κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα, δηλαδή 75 ευρώ ανά γονέα για ένα παιδί.

- Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026, καθώς η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2026 έως και 31 Ιουλίου 2026, απαιτείται να έχει ζητηθεί απόδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Σημαντική είναι επίσης και η πρόβλεψη ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς. Παράλληλα, δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.

Ο πλήρης ενημερωτικός οδηγός της ΑΑΔΕ

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Εξαρτώμενων Τέκνων

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια της σχετικής απόφασης. Η πρώτη κύρια καταβολή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά 947.609 δικαιούχους για 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, με συνολικό ποσό 219.737.550 ευρώ.

1. Γενικές ερωτήσεις

1.1 Ε: Τι είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ;

Α: Είναι εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, η οποία χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια.

1.2 Ε: Χρειάζεται να κάνω αίτηση;

Α: Όχι. Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον δικαιούχο. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

1.3 Ε: Ποιο ποσό καταβάλλεται;

Α: Το ποσό είναι 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παραδείγματα:

- Για 1 εξαρτώμενο παιδί: 150 ευρώ.

- Για 2 εξαρτώμενα παιδιά: 300 ευρώ.

- Για 3 εξαρτώμενα παιδιά: 450 ευρώ.

Το ποσό μπορεί να καταβληθεί ολόκληρο σε έναν γονέα ή να επιμεριστεί μεταξύ των δύο γονέων, ανάλογα με τον τύπο της δήλωσης και τα στοιχεία με τα οποία εμφανίζεται το τέκνο.

1.4 Ε: Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στον λογαριασμό;

Α: Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο χρόνος εμφάνισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

2. Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

2.1 Ε: Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Α: Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που:

- είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,

- έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης,

- πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

2.2 Ε: Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Α: Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο είναι 40.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Παραδείγματα:

- Με 1 παιδί: όριο 40.000 ευρώ.

- Με 2 παιδιά: όριο 45.000 ευρώ.

- Με 3 παιδιά: όριο 50.000 ευρώ.

2.3 Ε: Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για μονογονεϊκές οικογένειες;

Α: Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο είναι 39.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Παραδείγματα:

- Με 1 παιδί: όριο 39.000 ευρώ.

- Με 2 παιδιά: όριο 44.000 ευρώ.

- Με 3 παιδιά: όριο 49.000 ευρώ.

2.4 Ε: Ποιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη;

Α: Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή εισόδημα:

- φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο,

- πραγματικό ή τεκμαρτό,

- ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

2.5 Ε: Με βάση ποια φορολογική δήλωση έγινε η πρώτη πληρωμή;

Α: Η πρώτη καταβολή έγινε με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

3. Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση ανά οικογενειακή κατάσταση

3.1 Ε: Τι ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει κοινή δήλωση;

Α: Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος της δήλωσης. Παράδειγμα: Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται συνολικά 300 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο στον υπόχρεο της κοινής δήλωσης.

3.2 Ε: Τι ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει χωριστές δηλώσεις;

Α: Όταν έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Παραδείγματα:

- Για 1 κοινό εξαρτώμενο παιδί: 75 ευρώ σε κάθε γονέα.

- Για 2 κοινά εξαρτώμενα παιδιά: 150 ευρώ σε κάθε γονέα.

Το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: 40.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

3.3 Ε: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί εμφανίζεται σε μία μόνο δήλωση;

Α: Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο σε μία μόνο φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που το δηλώνει, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

3.4 Ε: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί δηλώνεται και από τους δύο;

Α: Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δύο φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα, εφόσον κάθε γονέας πληροί τα κριτήρια που τον αφορούν. Παράδειγμα: Για ένα παιδί, ο κάθε γονέας λαμβάνει 75 ευρώ.

3.5 Ε: Για ποιο λόγο, ενώ έχω την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων μου, έλαβα μόνο το μισό ποσό της ενίσχυσης;

Α: Η ενίσχυση καταβάλλεται στους γονείς που δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν στην ίδια οικία ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / το σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν να δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα (Ε.2103/2021).

3.6 Ε: Τι ισχύει για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα;

Α: Για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα:

- αν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα,

- αν τα δηλώνει μόνο ο ένας γονέας, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει.

4. Ειδικές περιπτώσεις γονέων

4.1 Ε: Τι ισχύει όταν ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον πληροί τα λοιπά κριτήρια. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί, δηλαδή το 50% της ενίσχυσης ανά τέκνο.

4.2 Ε: Τι ισχύει σε κοινή δήλωση όταν ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Το ποσό που αντιστοιχεί στον γονέα φορολογικό κάτοικο Ελλάδας καταβάλλεται σε αυτόν, εφόσον πληροί τα κριτήρια.

4.3 Ε: Τι ισχύει σε χωριστές δηλώσεις όταν ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Ο άλλος γονέας, εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και πληροί τα κριτήρια, λαμβάνει το μερίδιο που του αντιστοιχεί.

4.4 Ε: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί, εφόσον πληροί τα κριτήρια.

4.5 Ε: Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου ενός γονέα;

Α: Αν κατά τον χρόνο καταβολής έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον επιζώντα γονέα, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση ή τον τύπο δήλωσης.

4.6 Ε: Τι γίνεται αν στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση του ενός γονέα;

Α: Αν, στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων, δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα η δήλωση του ενός γονέα, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί στον άλλο γονέα, με βάση τα στοιχεία της δικής του εκκαθαρισμένης δήλωσης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

5. Συχνές περιπτώσεις διαφορετικού ποσού

5.1 Ε: Έχω δύο παιδιά αλλά πληρώθηκα ποσό που αντιστοιχεί σε ένα παιδί. Γιατί;

Α: Μπορεί να συμβαίνει ένα από τα εξής:

- το δεύτερο παιδί δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο στη δήλωση που ελήφθη υπόψη,

- δεν έχει δηλωθεί ή δεν ταυτοποιείται σωστά ο ΑΜΚΑ ή άλλο αναγκαίο στοιχείο του παιδιού,

- το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και θα εξεταστεί στη συμπληρωματική καταβολή έως 31 Αυγούστου 2026,

- υπάρχει ασυνέπεια στα στοιχεία του παιδιού,

- δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία της δήλωσης και του Μητρώου του και να καλέσει στο 1521 για διευκρινίσεις.

5.2 Ε: Έλαβα 75 ευρώ αντί για 150 ευρώ. Είναι λάθος;

Α: Όχι απαραίτητα. Αν το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δηλώσεις των δύο γονέων ή αν έχει υποβληθεί χωριστή δήλωση όπου προβλέπεται επιμερισμός, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Για ένα παιδί, το 50% της ενίσχυσης είναι 75 ευρώ.

5.3 Ε: Έλαβα 150 ευρώ ενώ έχω δύο παιδιά. Τι σημαίνει;

Α: Το ποσό των 150 ευρώ μπορεί να σημαίνει ότι:

- αναγνωρίστηκε ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή,

- ή αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά αλλά η ενίσχυση επιμερίστηκε 50%-50% μεταξύ των δύο γονέων,

- ή το δεύτερο παιδί αφορά τη συμπληρωματική καταβολή, ιδίως αν γεννήθηκε το 2025 ή το 2026.

5.4 Ε: Δεν πληρώθηκα καθόλου, ενώ έχω παιδί. Γιατί;

Α: Πιθανοί λόγοι:

- δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια,

- δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο τέκνο στη δήλωση που ελήφθη υπόψη,

- δεν έχει δηλωθεί σωστά IBAN,

- ο δηλωμένος IBAN είναι λανθασμένος,

- υπάρχουν ασυνέπειες στα στοιχεία του τέκνου,

- το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και η περίπτωση θα εξεταστεί στη συμπληρωματική καταβολή.

6. Παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026

6.1 Ε: Απέκτησα παιδί το 2025. Θα λάβω την ενίσχυση;

Α: Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως 31 Αυγούστου 2026, εφόσον το παιδί έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025.

6.2 Ε: Απέκτησα παιδί το 2026. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2026 έως και 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί η απόδοση ΑΦΜ για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου 2026.

6.3 Ε: Το παιδί μου γεννήθηκε το 2026 και δεν έχει ακόμη ΑΦΜ. Μπορώ να λάβω την ενίσχυση;

Α: Ναι, εφόσον ζητηθεί η απόδοση ΑΦΜ για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου 2026 και πληρούνται τα λοιπά κριτήρια. Η καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

7. IBAN και τραπεζικός λογαριασμός

7.1 Ε: Σε ποιον λογαριασμό καταβάλλεται η ενίσχυση;

Α: Η ενίσχυση καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ από τον δικαιούχο.

7.2 Ε: Δεν έχω δηλώσει IBAN ή ο IBAN είναι λάθος. Τι γίνεται;

Α: Αν δεν έχει γνωστοποιηθεί IBAN στην ΑΑΔΕ ή αν ο δηλωμένος IBAN είναι λανθασμένος, η πληρωμή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον IBAN τους και να λάβουν την ενίσχυση. Στην πρώτη καταβολή εντοπίστηκαν 33.351 ΑΦΜ με μη δηλωμένο ή λανθασμένο IBAN.

7.3 Ε: Αν διορθώσω τον IBAN, θα χάσω την ενίσχυση;

Α: Όχι. Αν είστε δικαιούχος και η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε λόγω IBAN, η διόρθωση του IBAN επιτρέπει να συμπεριληφθείτε σε επόμενη πληρωμή.

7.4 Ε: Δεν βλέπω ακόμη την πίστωση στον λογαριασμό μου. Τι να κάνω;

Α: Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αν δεν εμφανιστεί η πίστωση, ελέγξτε:

- αν έχετε δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ,

- αν ο IBAN είναι σωστός,

- αν πληρούνται τα κριτήρια,

- αν υπάρχει περίπτωση συμπληρωματικής καταβολής, ιδίως για παιδί που γεννήθηκε το 2025 ή το 2026.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 1521.

8. Φορολογική μεταχείριση και προστασία της ενίσχυσης

8.1 Ε: Η ενίσχυση φορολογείται;

Α: Όχι. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη.

8.2 Ε: Μπορεί να κατασχεθεί;

Α: Όχι. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

8.3 Ε: Μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές;

Α: Όχι. Η ενίσχυση δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

8.4 Ε: Υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές;

Α: Όχι. Δεν υπόκειται σε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

8.5 Ε: Επηρεάζει άλλα κοινωνικά ή προνοιακά επιδόματα;

Α: Όχι. Η ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλης κοινωνικής ή προνοιακής παροχής.

9. Έλεγχοι και ασυνέπειες στοιχείων

9.1 Ε: Γίνονται έλεγχοι πριν από την καταβολή;

Α: Ναι. Κατά τη διαδικασία καταβολής γίνονται διασταυρώσεις και έλεγχοι στα στοιχεία των γονέων και των εξαρτώμενων τέκνων, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία, καθώς και σε τυχόν ασυνέπειες.

9.2 Ε: Τι σημαίνει "ασυνέπεια στα στοιχεία του τέκνου";

Α: Μπορεί να σημαίνει, ενδεικτικά, ότι:

- δεν έχει δηλωθεί ή δεν ταυτοποιείται σωστά ο ΑΜΚΑ του τέκνου,

- υπάρχει ασυμφωνία στα στοιχεία του τέκνου,

- το τέκνο εμφανίζεται σε περισσότερες δηλώσεις από όσες μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτόματα,

- υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ δήλωσης και μητρώου.

- Σε τέτοιες περιπτώσεις, η καταβολή μπορεί να μην ολοκληρωθεί αυτόματα και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος ή διευκρίνιση.

9.3 Ε: Τι γίνεται αν έχουν δηλωθεί ανακριβή στοιχεία;

Α: Αν διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία και προκύπτει αχρεώστητη καταβολή, το ποσό μπορεί να αναζητηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται.

10. Υποστήριξη - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: κοινωνική πολιτική, επιδόματα και ενισχύσεις -- επιδόματα -- έκτακτο επίδομα τέκνου.