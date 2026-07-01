Επειδή η δωρεά πραγματοποιήθηκε μεταξύ προσώπων πρώτου βαθμού συγγένειας, δηλώθηκε ως αφορολόγητη.

Μια υπόθεση χρηματικής δωρεάς 26.000 ευρώ, η οποία αρχικά δηλώθηκε ως μεταφορά χρημάτων από κόρη προς πατέρα και εμφανιζόταν αφορολόγητη, κατέληξε σε καταλογισμό φόρου και προστίμου ύψους 7.800 ευρώ, μετά από έλεγχο της φορολογικής διοίκησης. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), με την υπ' αριθμόν 2338/29.05.2026 απόφασή της, απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου και επικύρωσε πλήρως τον καταλογισμό της ΔΟΥ Ρόδου.

Επειδή η δωρεά πραγματοποιήθηκε μεταξύ προσώπων πρώτου βαθμού συγγένειας, δηλώθηκε ως αφορολόγητη

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν πατέρας και κόρη υπέβαλαν δήλωση φόρου δωρεάς, δηλώνοντας ότι η τελευταία είχε μεταφέρει στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 ποσό 26.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του πατέρα της. Επειδή η δωρεά πραγματοποιήθηκε μεταξύ προσώπων πρώτου βαθμού συγγένειας, δηλώθηκε ως αφορολόγητη, αξιοποιώντας το ευνοϊκό καθεστώς που ισχύει για τις γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ στενών συγγενών.

Ωστόσο, ο φορολογικός έλεγχος διαπίστωσε δύο κρίσιμα στοιχεία. Πρώτον, ως εντολέας της τραπεζικής μεταφοράς εμφανιζόταν ο γαμπρός του φορολογούμενου και όχι η κόρη του. Δεύτερον, από τα φορολογικά στοιχεία προέκυπτε ότι η κόρη δεν διέθετε τα απαραίτητα εισοδήματα για να δικαιολογήσει τη δωρεά των 26.000 ευρώ προς τον πατέρα της.

Αντίθετα, ο γαμπρός εμφάνιζε σημαντικά υψηλότερα εισοδήματα τα προηγούμενα έτη, ενώ είχε λάβει και επιστροφή φόρου ύψους 26.019,58 ευρώ, ποσό σχεδόν ταυτόσημο με το χρηματικό ποσό που μεταφέρθηκε στον πεθερό του.

Η ΔΟΥ Ρόδου έκρινε ότι πραγματικός δωρητής ήταν ο γαμπρός

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ΔΟΥ Ρόδου έκρινε ότι πραγματικός δωρητής ήταν ο γαμπρός και όχι η κόρη. Η διαπίστωση αυτή είχε σημαντική φορολογική συνέπεια, καθώς οι δωρεές μεταξύ πεθερού και γαμπρού υπάγονται στη Β' κατηγορία συγγένειας και φορολογούνται με συντελεστή 20%. Έτσι καταλογίστηκε φόρος δωρεάς 5.200 ευρώ και πρόστιμο ανακρίβειας 2.600 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση στα 7.800 ευρώ.

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Η ΔΕΔ έκρινε, μάλιστα, ότι ο φορολογούμενος επέλεξε να εμφανίσει ως δωρήτρια την κόρη του προκειμένου να επωφεληθεί από το αφορολόγητο καθεστώς που ισχύει για τις δωρεές μεταξύ γονέων και τέκνων και να αποφύγει τη φορολόγηση που προβλέπεται για τις δωρεές μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας. Με την απόφασή της, η ΔΕΔ επικύρωσε οριστικά τον καταλογισμό φόρου και προστίμου, αφήνοντας ως επόμενο βήμα για τον φορολογούμενο μόνο την προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.