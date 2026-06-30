Η ExxonMobil ανακοίνωσε ότι η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για την ανάπτυξη των δύο κοιτασμάτων αναμένεται να ληφθεί το 2029.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, η ExxonMobil και η QatarEnergy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Γλαύκος» και «Πήγασος», σηματοδοτώντας τη μετάβαση των έργων από το στάδιο της εξερεύνησης στην ανάπτυξη. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την εξέλιξη στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως ενεργειακού εταίρου και της Ανατολικής Μεσογείου ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου.

Η ExxonMobil ανακοίνωσε ότι η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για την ανάπτυξη των δύο κοιτασμάτων αναμένεται να ληφθεί το 2029, ενώ η έναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου τοποθετείται το 2033. Μέχρι τότε θα προηγηθούν πρόσθετες γεωτρήσεις, μηχανικές μελέτες και ο σχεδιασμός των απαραίτητων υποδομών.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει νέες ερευνητικές δραστηριότητες στα Τεμάχια 4 και 10Α της κυπριακής ΑΟΖ, με πρώτο βήμα την επανεπεξεργασία σεισμικών δεδομένων και στη συνέχεια την αξιολόγηση νέων γεωτρήσεων.

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, η επικρατέστερη επιλογή που εξετάζεται είναι η μεταφορά του μέσω αγωγού προς την Αίγυπτο, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές LNG, χωρίς να αποκλείονται και άλλες τεχνικές λύσεις.

Ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε επίσης ότι προχωρούν οι διαδικασίες για τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη», ενώ οι συνομιλίες με το Ισραήλ για το κοίτασμα «Ισάι» βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

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Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε την υπογραφή της δήλωσης εμπορευσιμότητας «ορόσημο στρατηγικής σημασίας», υπογραμμίζοντας ότι ανοίγει μια νέα φάση στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας και ενισχύει τις προοπτικές της Κύπρου ως αξιόπιστου ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη.