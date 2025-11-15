Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται πως αποκόμισαν λεία που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Αποκαλυπτικές είναι οι νέες συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έστηνε κομπίνες σε καζίνο και υποσχόταν μεγάλες επενδύσεις στα θύματά της, μεταξύ των οποίων και ο πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας.

Η εν λόγω οργάνωση, κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από τουλάχιστον επτά άτομα, φτάνοντας στο σημείο να σκηνοθετήσουν «εικονική» ληστεία σε βάρος του ίδιου τους του συνεργάτη, την ώρα που υποτίθεται πως θα του επιστρέφονταν τα χρήματα σε μορφή χρυσών ράβδων.

Στους διαλόγους που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA φαίνεται ο κυνισμός των μελών της σπείρας, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται και ένας 53χρονος απόστρατος αστυνομικός, ο οποίος ήταν επικεφαλής της οργάνωσης, εθισμένος στον τζόγο, και υπαρχηγός ένας γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ.

Αναλυτικά οι διάλογοι:

Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα 5% ρε φίλε συμπλήρωμα, μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω 10%.

Θύμα: Άρα την Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα.

Αρχηγός: Άρα το 50, δεν είναι ανάγκη να κάτσεις, το 50 θα γίνει 55 ή 52, ή 55.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Συν τα 50 που έχεις.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Κατάλαβες;

Θύμα: Άρα το 50αρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

Αρχηγός: Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

Θύμα: Το άλλο το 50αρι το αφήνω μέσα.

Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

Σε άλλον μάλιστα διάλογο, κοροϊδεύουν τα θύματά τους, χαρακτηρίζοντας ως «βλάκα» τον Σπύρο Μαρτίκα.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

Υπαρχηγός: Ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μην πλακώσει η Εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Μέλος: (Γέλια).

Σε άλλον διάλογο μιλούν για πλάκες χρυσού που φαίνονται αληθινές αλλά είναι… μία απάτη.

«Στέλιος»: Έχεις κάνα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

Υπαρχηγός: Τι να ‘χω;

«Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24αρι;

«Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

Υπαρχηγός: Α, οκ.

«Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλό original.

Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

«Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

Υπαρχηγός: Οκ. Θα σου πω από κοντά.

Άγνωστος: Προχθές ήμουν με τον φίλο που μιλάγαμε, με άκουσες από μέσα, με κατάλαβες;

Υπαρχηγός: Ε, μου το είπε ο Ε. μου λέει ότι έχει έρθει ο…

Άγνωστος: Όχι ρε, ο φίλος ο Στέλιος ρε, που σε πήραμε που σου ‘πε κάτι.

Υπαρχηγός: Α, ήσασταν μαζί;

Άγνωστος: Ναι. Άμα τον δεις αύριο από κοντά, κοίτα μπας και το φτιάξεις.

Υπαρχηγός: Α, οκ. Πόσα κομμάτια θέλετε;

Άγνωστος: Ε, από κοντά, στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια;

Υπαρχηγός: Στρογγυλά. Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μία εβδομάδα, δέκα μέρες. (…) Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο, τα, το άλλο πρέπει να τα φτιάξω.

Άγνωστος: Φέρε μου αύριο έτσι, καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς;

Υπαρχηγός: Ωραία. Ε, κανονικά είναι δεν ξεχωρίζεις.

Άγνωστος: Έλα ρε μάγκα. Έλα μωρή παιχτάρα.

Υπαρχηγός: Δεν ξεχωρίζεις όχι, μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι παρ’ τα , καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα στην Οικονομική Αστυνομία, ο πρώην παίκτης ριάλιτι πείστηκε να δώσει συνολικά 720.000 ευρώ το 2024, για δήθεν επενδύσεις σε παιχνίδια του καζίνο, με «σίγουρη» απόδοση.

Του επέστρεψαν περίπου 110.000 ευρώ και στη συνέχεια, όταν άρχισε να ζητά τα χρήματά του, το κύκλωμα φέρεται να έστησε μια εικονική ληστεία με τσάντα γεμάτη πλάκες χρυσού, λίρες και διαμάντια (αμφιβόλου γνησιότητας), ώστε να εμφανιστεί ότι το χρέος τους προς εκείνον «εξοφλήθηκε».

Η εγκληματική οργάνωση, που φέρεται να δρα από το 2023, φρόντιζε να στοχεύει οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες, τους οποίους παρέσυρε με υποσχέσεις για κέρδη 10%-20% τον μήνα, επιδεικνύοντας μετρητά, χρυσό και πολύτιμους λίθους σε σουίτες καζίνο, αλλά και πλαστές επιταγές για να ενισχύσει την αξιοπιστία της απάτης.

Η συνολική λεία εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρώ.