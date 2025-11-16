Στη δημοσιότητα οι αποκαλυπτικές συνομιλίες για την απάτη με θύμα τον Σπύρο Μαρτίκα.

«Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα, πόσες αποκαλύψεις θα βγουν» δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι πληροφορίες έχουμε πάρει για αυτό το κύκλωμα. Δεν θα το πιστεύετε. Ήδη στο Instagram μου έχουν βγει τεράστιες αποκαλύψεις. Είχαν πολύ πλούσια και γενναιόδωρη δράση οι εγκληματίες με τρομερά στημένο κόλπο. Θα πληρώσουν τα πάντα. Περιμένουμε την απόφαση για την τύχη αυτής της οργάνωσης. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προφυλακιστούν» πρόσθεσε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σε ερώτηση για το τι του έλεγαν οι δράστες και πώς «έφαγαν» λεφτά, απάντησε: «Έχεις έναν άνθρωπο που σε πλευρίζει πάνω από 2,5 χρόνια. Κερδίζει με κάθε τρόπο την εμπιστοσύνη σου. Σου δείχνει φωτογραφίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, σου πλάθει ιστορίες για τον καθένα και βρίσκεται συνέχεια σε κάθε σου κίνηση. Αποκτάς έναν φοβερό φίλο στην ουσία. Σε έχει πείσει ότι έχει δοκιμάσει σε επενδυτικό σχέδιο. Είναι απίστευτο το κόλπο. Τα ποσά είναι τεράστια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9x7gexkj5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αποκαλυπτικές συνομιλίες για την απάτη

Αποκαλυπτικές είναι οι νέες συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έστηνε κομπίνες σε καζίνο και υποσχόταν μεγάλες επενδύσεις στα θύματά της, μεταξύ των οποίων και ο πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στους διαλόγους που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA φαίνεται ο κυνισμός των μελών της σπείρας, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται και ένας 53χρονος απόστρατος αστυνομικός, ο οποίος ήταν επικεφαλής της οργάνωσης, εθισμένος στον τζόγο, και υπαρχηγός ένας γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ.

Αναλυτικά οι διάλογοι:

Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα 5% ρε φίλε συμπλήρωμα, μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω 10%.

Θύμα: Άρα την Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα.

Θύμα: Άρα την Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα. Αρχηγός: Άρα το 50, δεν είναι ανάγκη να κάτσεις, το 50 θα γίνει 55 ή 52, ή 55.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Συν τα 50 που έχεις.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Κατάλαβες;

Θύμα: Άρα το 50αρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

Αρχηγός: Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

Θύμα: Το άλλο το 50αρι το αφήνω μέσα.

Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

Σε άλλον μάλιστα διάλογο, κοροϊδεύουν τα θύματά τους, χαρακτηρίζοντας ως «βλάκα» τον Σπύρο Μαρτίκα.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

Υπαρχηγός: Ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μην πλακώσει η Εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Μέλος: (Γέλια).

Σε άλλον διάλογο μιλούν για πλάκες χρυσού που φαίνονται αληθινές αλλά είναι… μία απάτη.

«Στέλιος»: Έχεις κάνα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

Υπαρχηγός: Τι να ‘χω;

«Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24αρι;

«Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

Υπαρχηγός: Α, οκ.

«Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλό original.

Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

«Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

Υπαρχηγός: Οκ. Θα σου πω από κοντά.

Άγνωστος: Προχθές ήμουν με τον φίλο που μιλάγαμε, με άκουσες από μέσα, με κατάλαβες;

Υπαρχηγός: Ε, μου το είπε ο Ε. μου λέει ότι έχει έρθει ο…

Άγνωστος: Όχι ρε, ο φίλος ο Στέλιος ρε, που σε πήραμε που σου ‘πε κάτι.

Υπαρχηγός: Α, ήσασταν μαζί;

Άγνωστος: Ναι. Άμα τον δεις αύριο από κοντά, κοίτα μπας και το φτιάξεις.

Υπαρχηγός: Α, οκ. Πόσα κομμάτια θέλετε;

Άγνωστος: Ε, από κοντά, στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια;

Υπαρχηγός: Στρογγυλά. Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μία εβδομάδα, δέκα μέρες. (…) Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο, τα, το άλλο πρέπει να τα φτιάξω.

Άγνωστος: Φέρε μου αύριο έτσι, καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς;

Υπαρχηγός: Ωραία. Ε, κανονικά είναι δεν ξεχωρίζεις.

Άγνωστος: Έλα ρε μάγκα. Έλα μωρή παιχτάρα.

Υπαρχηγός: Δεν ξεχωρίζεις όχι, μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι παρ’ τα , καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα στην Οικονομική Αστυνομία, ο πρώην παίκτης ριάλιτι πείστηκε να δώσει συνολικά 720.000 ευρώ το 2024, για δήθεν επενδύσεις σε παιχνίδια του καζίνο, με «σίγουρη» απόδοση.