Η ανασκαφή έφερε στο φως χιλιάδες χάλκινα και ορειχάλκινα νομίσματα.

Μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών ήρθε στο φως στη βορειοανατολική Γαλλία, όπου αρχαιολόγοι εντόπισαν τρία κεραμικά αγγεία γεμάτα με δεκάδες χιλιάδες ρωμαϊκά νομίσματα, ηλικίας περίπου 1.800 ετών.

Το εντυπωσιακό εύρημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής ανασκαφής στην πόλη Σενόν και αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική ζωή και τις πρακτικές αποθήκευσης πλούτου στα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας της Γαλλίας (INRAP) σε έκταση 1.500 τετραγωνικών μέτρων. Οι έρευνες αποκάλυψαν μια ολόκληρη αρχαία συνοικία, η οποία καταγράφει την εξέλιξη του οικισμού από κελτικό χωριό σε ακμάζουσα ρωμαϊκή πόλη, πριν τελικά εγκαταλειφθεί έπειτα από καταστροφικές πυρκαγιές.

Από κελτικό οικισμό σε ρωμαϊκή πόλη

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, ανακαλύφθηκαν ίχνη κατοίκησης που χρονολογούνται από τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ., όταν η περιοχή αποτελούσε τμήμα της επικράτειας των Μεδιοματρικών, ενός κελτικού λαού με πρωτεύουσα το σημερινό Μετς. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν λάκκους, τάφρους και ξύλινες κατασκευές, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο οικισμός ήταν ήδη ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένος πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση.

Μετά την κατάκτηση της Γαλατίας από τον Ιούλιο Καίσαρα, η περιοχή γνώρισε σημαντική ανάπτυξη. Λατομεία ασβεστόλιθου τροφοδότησαν την οικοδομική δραστηριότητα, ενώ μέχρι τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. είχαν διαμορφωθεί πλακόστρωτοι δρόμοι, πέτρινα σπίτια με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, εργαστήρια, φούρνοι και υπόγεια κελάρια. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι κάτοικοι ήταν σχετικά εύποροι, πιθανότατα έμποροι και τεχνίτες.

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Το μυστήριο των χιλιάδων νομισμάτων

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της ανασκαφής ήταν τρία μεγάλα κεραμικά αγγεία που είχαν θαφτεί κάτω από το δάπεδο μιας κατοικίας. Τα αγγεία ήταν τοποθετημένα έτσι ώστε το στόμιό τους να παραμένει προσβάσιμο από το εσωτερικό του σπιτιού, γεγονός που δείχνει ότι χρησιμοποιούνταν συστηματικά.

Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες χάλκινα και ορειχάλκινα νομίσματα του 3ου αιώνα μ.Χ., με παραστάσεις αυτοκρατόρων όπως ο Βικτωρίνος, ο Τέτρικος Α΄ και ο Τέτρικος Β΄, ηγεμόνων της βραχύβιας Γαλατικής Αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με τον νομισματολόγο του INRAP, Vincent Geneviève, μόνο το πρώτο αγγείο περιείχε περίπου 38 κιλά νομισμάτων, δηλαδή 23.000 έως 24.000 τεμάχια, ενώ ένα δεύτερο ενδέχεται να είχε έως και 19.000 ακόμη. Συνολικά, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο αριθμός των νομισμάτων μπορεί να ξεπερνά τις 40.000.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πιθανότατα δεν πρόκειται για έναν θησαυρό που αποκρύφτηκε σε περίοδο πολέμου. Αντίθετα, εκτιμούν ότι τα αγγεία λειτουργούσαν ως ένα είδος «οικιακής τράπεζας», όπου οι κάτοικοι αποθήκευαν χρήματα σε τακτική βάση. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι βρέθηκαν νομίσματα κολλημένα στο εξωτερικό των αγγείων, γεγονός που δείχνει ότι συνέχισαν να χρησιμοποιούνται ακόμη και μετά την ταφή τους.

Η φωτιά που «πάγωσε» τον χρόνο

Στις αρχές του 4ου αιώνα, μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος της συνοικίας. Παρότι οι κάτοικοι επέστρεψαν και ανοικοδόμησαν τις κατοικίες τους χρησιμοποιώντας ακόμη και υλικά από εγκαταλελειμμένα δημόσια κτίρια, μια δεύτερη καταστροφική φωτιά, στα μέσα του ίδιου αιώνα, οδήγησε στην οριστική εγκατάλειψη της περιοχής.

Οι κατοικίες κατέρρευσαν, τα αγγεία με τα νομίσματα θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια και παρέμειναν ξεχασμένα για περισσότερους από δεκαέξι αιώνες, μέχρι τη σύγχρονη ανασκαφή.

Ψηφιακή καταγραφή και προστασία του ευρήματος

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οικοδομικών εργασιών για την επέκταση ιδιωτικής κατοικίας. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία περί πολιτιστικής κληρονομιάς, ολόκληρος ο θησαυρός περιήλθε στην κυριότητα του γαλλικού κράτους.

Οι ερευνητές του INRAP προχώρησαν σε τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου, ενώ τα νομίσματα μεταφέρθηκαν σε ειδικά εργαστήρια για καθαρισμό, συντήρηση και λεπτομερή μελέτη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χώρος καλύφθηκε εκ νέου και δόθηκε στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

Η εντυπωσιακή αυτή ανακάλυψη αναμένεται να εμπλουτίσει σημαντικά τις γνώσεις των επιστημόνων για την οικονομία, την καθημερινότητα και τις κοινωνικές συνθήκες της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, φωτίζοντας μια περίοδο έντονων πολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων στη Γαλατία.