Ο πόλεμος έχει βρεθεί σε τέλμα εδώ και μήνες, με τα στρατεύματα της κάθε πλευράς να είναι σε μεγάλο βαθμό οχυρωμένα στις θέσεις τους.

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση με drone και πυραύλους κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον δέκα ανθρώπους.

Αρκετές γειτονιές εκκενώθηκαν καθώς τα πλήγματα συγκλόνισαν κτίρια σε όλη την πόλη, ώρες αφότου ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμαζόταν για μια «μαζική» επίθεση.

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«Ο εχθρός στοχεύει για άλλη μια φορά εσκεμμένα κατοικημένες περιοχές και σκοτώνει αμάχους. Έχουμε πολύ σοβαρές ζημιές και σημαντικό αριθμό θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι στοχοποίησε ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση στα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα, ενώ η Πολωνία ενεργοποίησε επίσης μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, κάνοντας λόγο για «προληπτικό» μέτρο.

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«Αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην ασφάλεια και την προστασία του εναέριου χώρου, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις απειλούμενες περιοχές», έγραψε ο στρατός της Πολωνίας στο X.

{https://x.com/DowOperSZ/status/2072472000174383228}

«Ο Πούτιν ετοιμάζει αυτό το πλήγμα εδώ και καιρό»

Στο Κίεβο βλήματα από συστήματα αεράμυνας φώτιζαν επί ώρα τον νυχτερινό ουρανό, ενώ ακούγονταν εκρήξεις από drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους.

Πολλές φωτιές έχουν ξεσπάσει σε όλη την πόλη, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε σταθμό ασθενοφόρων στην πόλη, γεγονός που άφησε τουλάχιστον ένα άτομο σοβαρά τραυματισμένο.

Είναι το πρώτο μεγάλης κλίμακας πλήγμα με πυραύλους και drones από τη Ρωσία στην Ουκρανία εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι διέκοψε την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, αφού δήλωσε ότι προέκυψαν νέες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η Μόσχα σχεδίαζε να πλήξει την Ουκρανία.

«Προτρέπω τον λαό μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, να προστατεύσει τον εαυτό του, τα παιδιά του και, φυσικά, τις οικογένειές του», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «προετοιμάζει αυτό το μαζικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας εδώ και αρκετό καιρό».

Ρωσικά στρατεύματα προέλασαν πρόσφατα στην πόλη Κοσταντινίβκα, ένα από τα τελευταία βασικά προπύργια της Ουκρανίας στα ανατολικά. Εάν η Μόσχα εξασφαλίσει την πόλη, αυτό θα παρείχε μια πύλη προς ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς.

Εν τω μεταξύ, Ουκρανοί διοικητές λένε ότι έχουν ανακαταλάβει περισσότερα εδάφη φέτος από όσα έχουν χάσει, διακόπτοντας τις κρίσιμες γραμμές ανεφοδιασμού της Μόσχας μεταξύ των ρωσικών συνόρων και της κατεχόμενης Κριμαίας.

Κατά τα άλλα, ο πόλεμος έχει βρεθεί σε τέλμα εδώ και μήνες, με τα στρατεύματα της κάθε πλευράς να είναι σε μεγάλο βαθμό οχυρωμένα στις θέσεις τους.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, η οποία καταλήφθηκε κυρίως τους πρώτους μήνες της εισβολής πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: BBC