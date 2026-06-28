Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά ότι αυτή έχει διδάξει πολλά στη χώρα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε σήμερα να «εγγυηθεί» την ασφάλεια της χώρας και να αντιμετωπίσει τις «προκλήσεις», καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές του στρατού και των υδρογονανθράκων σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν ευχήθηκε στο κόμμα, του οποίου ηγείτο παλαιότερα, επιτυχία στις εκλογές, σύμφωνα με το TASS.

«Βλέπουμε τα προβλήματα. Τα αναγνωρίζουμε και τα διευθετούμε. Ωστόσο θα εγγυηθούμε αναμφίβολα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας», δήλωσε ο Πούτιν στο συνέδριο του κόμματός του. «Θα αντιμετωπίσουμε αναμφίβολα όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του εδάφους μας και των υποδομών μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα πλήγματα του Κιέβου στο έδαφος της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες την εκστρατεία πληγμάτων που διεξάγει κατά της Ρωσίας και των περιοχών της Ουκρανίας που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο. Η εκστρατεία της διεξάγεται ως αντίποινα, όπως δηλώνει, για τους βομβαρδισμούς της Μόσχας που τη βυθίζουν στο πένθος σχεδόν καθημερινά από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο στοχοθετεί κυρίως τις ενεργειακές υποδομές προκειμένου να σταματήσει την εισροή του μεγάλου κέρδους από τους υδρογονάνθρακες που επιτρέπει στο Κρεμλίνο να χρηματοδοτεί την πολεμική του προσπάθεια.

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Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγες ώρες μετά τη «μαζική» επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, κατά την οποία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πυρκαγιά προκλήθηκε στο μεγάλο διυλιστήριο Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

Στις 18 Ιουνίου, επίθεση σε μεγάλο διυλιστήριο της Μόσχας προκάλεσε μεγάλες εκρήξεις και πυρκαγιά.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014 στη Ρωσική Ομοσπονδία, τέθηκε την Παρασκευή σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας των πληγμάτων που το Κίεβο διεξάγει κατά κύματα, τα οποία ανάγκασαν τις αρχές να αναστείλουν την πώληση καυσίμων στους ιδιώτες και να επιβάλλουν διακοπές ρεύματος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα αυτά «σημαίνουν λιγότερους πόρους για τη ρωσική πολεμική μηχανή και ένα νέο βήμα προς την ειρήνη», σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας ότι διεξήχθησαν πλήγματα στα διυλιστήρια του Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν και στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, βορείως της Μόσχας.

Οι διπλωματικές προσπάθειες υπό αμερικανική μεσολάβηση για να τελειώσει η σύγκρουση αυτή, η πιο αιματηρή στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν οδηγηθεί επί του παρόντος σε αδιέξοδο.