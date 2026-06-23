Νέες ρωσικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το καθεστώς Ζελένσκι στέλνει τελεσίγραφο μίας εβδομάδας στη Λευκορωσία-Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Μπορεί να εντείνονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με το Ισραήλ να αποτελεί παράγοντα υπονόμευσής τους στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας όμως τα πράγματα εξελίσσονται όλο και πιο ανησυχητικά. Αναδημοσιεύουμε από τον "Ριζοσπάστη" ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο:

Οσο το «ενδιαφέρον» των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων του ΝΑΤΟ μετά τη συμφωνία με το Ιράν στρέφεται προς την ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τη Ρωσία στην Ουκρανία και στην ενδεχόμενη έναρξη συνομιλιών για έναν συμβιβασμό, τόσο τα δύο στρατόπεδα κλιμακώνουν τις στρατιωτικές επιθέσεις, επιδιώκοντας να κάτσουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων από την ισχυρότερη δυνατή θέση.

Σε ένα τέτοιο φόντο πυκνώνουν και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και τάνκερ, με ρεσάλτα σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ή ρωσικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ρωσικά drones έπληξαν το τουρκικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου «Victress», με σημαία Παναμά, στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολ. Κουλέμπα. Στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 58χρονος Αιγύπτιος μάγειρας. Τα υπόλοιπα 8 μέλη του πληρώματος - υπήκοοι της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ινδίας - απομακρύνθηκαν με σωσίβιες λέμβους, ενώ το πλοίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, άλλα δύο πλοία - με σημαίες Μπελίζ και Παλάου - δέχτηκαν επίθεση από τη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Τελεσίγραφο του Κιέβου στη Λευκορωσία ότι θα γίνει στόχος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την Παρασκευή το βράδυ ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Β. Ζελένσκι, έδωσε τελεσίγραφο μίας εβδομάδας στη Λευκορωσία για να απομακρύνει εξοπλισμό αναμετάδοσης που - σύμφωνα με τον ίδιο - χρησιμοποιείται για την υποστήριξη ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας. Σε διαφορετική περίπτωση, το Κίεβο θα επέμβει για να διακόψει τη λειτουργία του.

«Πιστεύω ότι μία εβδομάδα είναι αρκετή για να το κάνει. Αν δεν το κάνει, θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι «η Ρωσία θα συνεχίσει να τον ωθεί όλο και περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο», αλλά ο Λευκορώσος Πρόεδρος Αλ. Λουκασένκο πλέον «κατανοεί πως η Ουκρανία θα απαντήσει».

Επίσης ο Ουκρανός Πρόεδρος επέκρινε τον Λουκασένκο για τον πετρελαϊκό και διυλιστηριακό τομέα της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι «σήμερα η Λευκορωσία αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές του ρωσικού στρατού».

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία ότι απειλεί την κυριαρχία της Λευκορωσίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του αναμένεται να συζητήσουν τις δηλώσεις του Ζελένσκι «στο άμεσο μέλλον».

Αλλη μια μαζική ουκρανική επίθεση στη Μόσχα

Σε άλλη μια μαζική επίθεση στη Μόσχα προχώρησε η Ουκρανία. Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε χθες νωρίς το πρωί 60 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξε ένα εργοστάσιο που παράγει ηλεκτρονικά για πυραύλους στη ρωσική περιοχή Βορόνεζ.

Στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, ανεστάλησαν όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, ενώ δεν θα φωτιστούν οι δρόμοι, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης, ο οποίος ζήτησε από τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Κριμαία, δημοφιλή προορισμό διακοπών για τους Ρώσους, έχουν ανασταλεί οι πωλήσεις καυσίμων σε πολίτες και επιχειρήσεις, με τα διαθέσιμα αποθέματα να προορίζονται για τις κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για βασικές υπηρεσίες και την ασφάλεια, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones στις οδούς εφοδιασμού της και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική επικράτεια οδήγησαν σε έλλειψη καυσίμων.

Παράλληλα, επίθεση της Ρωσίας με drones εναντίον της επαρχίας Σούμι προκάλεσε τον θάνατο 3 μελών μιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού. Στην Οδησσό ρίχτηκε βαλλιστικός πύραυλος Iskander, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις, ενώ οχήματα και δεξαμενές καυσίμων πήραν φωτιά.

Στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones. Η εκατέρωθεν στρατιωτική κλιμάκωση δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση και στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Η Ουκρανία θα διαλέξει τον εκπρόσωπο της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις

Η Ουκρανία θα αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ είχε προηγηθεί αντιπαράθεση στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη.

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση στο «τραπέζι» για να επιβάλουν όρους προς όφελος των δικών τους γεωπολιτικών συμφερόντων, αν και ούτε αυτά είναι ενιαία και υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το ουκρανικό ζήτημα συζητήθηκε «περισσότερο από ποτέ» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Συζητήσαμε τον ρόλο της Ευρώπης στον διάλογο με τους Ρώσους και ποιος θα πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος», δήλωσε, σύμφωνα με το «Reuters». «Η Ευρώπη θα εξετάσει το πλαίσιο και θα προτείνει διάφορες επιλογές, όμως η Ουκρανία θα αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι δίκαιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αδεια παραγωγής Patriot σε Ουκρανία και Ευρώπη;

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους ΝΑΤΟικούς «συμμάχους» να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία και επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουάσιγκτον να εγκρίνει άδειες παραγωγής στην Ουκρανία των αμερικανικών αντιαεροπορικών πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος σημείωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν ανέδειξε τη διεθνή έλλειψη τέτοιων συστημάτων, τη στιγμή που η Ρωσία αυξάνει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων.

«Για πρώτη φορά η αμερικανική πλευρά ανταποκρίθηκε θετικά στο ζήτημα των αδειών παραγωγής», υποστήριξε ο Ζελένσκι. Τα συστήματα Patriot θεωρούνται το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο που διαθέτει σήμερα η Ουκρανία για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ σκοπεύει να ζητήσει από αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες να δημιουργήσουν μονάδες παραγωγής πυραύλων αεράμυνας με άδεια χρήσης στην Ευρώπη και στην Ουκρανία.

Η εταιρεία «RTX Corporation» και η «Lockheed Martin», που κατασκευάζουν τα συστήματα Patriot, δεν σχολίασαν άμεσα τις δηλώσεις. Σύμφωνα με αναλυτές μια τέτοια έγκριση θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή πολιτικής, καθώς μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει στη «Rheinmetall» να παράγει στη Γερμανία την πιο σύγχρονη έκδοση των πυραύλων PAC-3.

Ωστόσο - υπογράμμισε ο Ζελένσκι - το βασικό πρόβλημα στην παραγωγή δεν είναι η τελική συναρμολόγηση αλλά η κατασκευή κρίσιμων εξαρτημάτων, όπως ο αισθητήρας καθοδήγησης ραντάρ του πυραύλου, ο οποίος παράγεται από την «Boeing».