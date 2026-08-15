Οι επικριτές του Μακρόν υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες στέλνουν λάθος μήνυμα σε μια κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιβαλλοντική κρίση.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν να απολαμβάνει θαλάσσιες δραστηριότητες στις καλοκαιρινές του διακοπές, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με εκτεταμένες πυρκαγιές, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό Paris Match δείχνουν τον Γάλλο πρόεδρο να κάνει τζετ σκι, αλλά και foil, στα νερά της Γαλλικής Ριβιέρας, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα εμφανίζεται να κολυμπά και να χαμογελά μαζί με μέλη της προσωπικής του ασφάλειας.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονη κριτική από πολιτικούς της αντιπολίτευσης και σχολιαστές, οι οποίοι θεωρούν ότι η επιλογή του Μακρόν να προβάλει στιγμές αναψυχής, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πυρκαγιών, δημιουργεί μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα.

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«Η χώρα καίγεται και εκείνος διασκεδάζει»

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολιτικοί αντίπαλοι του Γάλλου προέδρου έκαναν λόγο για εικόνες που αποτυπώνουν έναν πρόεδρο αποκομμένο από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.

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Ιδιαίτερη κριτική ασκήθηκε και για τη χρήση τζετ σκι, λόγω του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συγκεκριμένων θαλάσσιων μέσων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία αντιμετωπίζει ακραίες θερμοκρασίες, ξηρασία και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.

Η άλλη πλευρά της προεδρικής «απόδρασης»

Από την πλευρά του, το Paris Match παρουσίασε τις διακοπές του Μακρόν με διαφορετικό τρόπο, υπογραμμίζοντας ότι η παραμονή του στη θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει τα προεδρικά του καθήκοντα.

Σύμφωνα με την ίδια κάλυψη, ο Γάλλος πρόεδρος εξακολουθεί να πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ η άσκηση αποτελεί μέρος του καθημερινού του προγράμματος.

Ωστόσο, οι εικόνες του στη θάλασσα έγιναν γρήγορα αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς δημοσιοποιήθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη Γαλλία.