Θα αποκαλύψει τις επόμενες ημέρες, όσα συνέβησαν το βράδυ που σκοτώθηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από την εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ανυποψίαστα θύματα, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας και η πρώην σύντροφός του, influencer και μοντέλο, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Ανδριώτου έχασε 40.000 ευρώ από προσωπικούς λογαριασμούς, ενώ από τις συνολικές απάτες σε βάρος και των δύο, οι απατεώνες απέσπασαν 610.000 ευρώ.

Οι δράστες τους έπεισαν να επενδύσουν στο Καζίνο Λουτρακίου, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι οι επενδύσεις τους θα απέφεραν βέβαιη απόδοση. Από το ποσό που έδωσε η influencer, κατάφερε τελικά να ανακτήσει 10.000 ευρώ και υπέβαλε μήνυση κατά των απατεώνων.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα θα δημοσιοποιηθούν νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος. «Δεν φοβάμαι τίποτα. Οι αποκαλύψεις θα είναι σοκαριστικές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ήδη στα social media έχουν γίνει σημαντικές αποκαλύψεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την οργάνωση ως «πολύ στημένη και ευφυή» και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την Τρίτη από ανακριτή και εισαγγελέα Κορίνθου.

Επιπλέον, ο Μαρτίκας αποκάλυψε ότι και ένας χρυσοχόος από τη Λάρισα έχασε 400.000 ευρώ, ενώ οι αποκαλύψεις θα συνεχιστούν.

Σημείωσε επίσης ότι επικοινώνησε μαζί του η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Τα social media του Μαρτίκα έφεραν στο φως ακόμη πληροφορίες για ένα «στημένο τραπέζι», όπου φέρεται ότι αφαιρέθηκαν 250.000 ευρώ την ημέρα του τροχαίου δυστυχήματος του τραγουδιστή.

Δείτε εικόνες από τους λογαριασμούς του Σπύρου Μαρτίκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: