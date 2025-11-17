«Τα λεφτά μου ήταν πεντακάθαρα. Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια και έβαλα και τα χρήματα από το Survivor».

Σε νέο κύκλο αποκαλύψεων για την συμμορία με την απάτη για το καζίνο προχώρησε ο Σπύρος Μαρτίκας αναφέροντας πώς έπεσε θύμα του κυκλώματος των «μαϊμού» επενδύσεων και πώς του απέσπασαν συνολικά 720.000 ευρώ.

«Μας έλεγαν να επενδύσουμε με απόδοση 10% εβδομαδιαίως»

Όπως εξήγησε, ο υπαρχηγός του κυκλώματος παρουσιαζόταν ως διευθυντής καζίνο και προσέγγιζε επενδυτές, υποσχόμενος εβδομαδιαία κέρδη 10%, ισχυριζόμενος ότι η «ρευστότητα του καζίνο» ήταν ανεπαρκής και απαιτούνταν επενδύσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας. Ο Μαρτίκας υποστήριξε ότι δεν έλαβε αποδεικτικά για τα χρήματα που έδωσε, τα οποία ήταν δικά του και άλλων κοντινών του ατόμων, ενώ τόνισε ότι έσπασε ασφαλιστικά συμβόλαια και επένδυσε ακόμη και χρήματα από τη συμμετοχή του στο Survivor.

«Μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι χρήματα μόνο δικά μου αλλά και δικών μου ανθρώπων. Ο υπαρχηγός υποστήριζε ότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω και ανέφερε και απειλές κατά της ζωής μου. Έπειθε τα άλλα θύματα λέγοντας: ‘’να σας πω πόσα κέρδισε ο Μαρτίκας;’’».

Παράλληλα, ανέφερε ότι δέχτηκε απειλές από τον υπαρχηγό και ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τα κεφάλαιά του για να πείσει άλλα θύματα να επενδύσουν, παρουσιάζοντας τον ίδιο ως παράδειγμα κερδοφορίας. Ο ίδιος τόνισε ότι υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση για την οφειλή με τη σύμφωνη γνώμη της δικηγόρου του, ενώ ο υπαρχηγός είχε συμφωνήσει σε αντίστοιχη δήλωση ότι δεν υπήρχε οφειλή.

Το εξώδικο του επιχειρηματία στον Σπύρο Μαρτίκα

Στις 5/06/2025 ο υπαρχηγός του κυκλώματος έστειλε εξώδικο στον Σπύρο Μαρτίκα στο οποίο ισχυρίζεται πως του χρωστάει 33.000 ευρώ τα οποία δεν του έχει επιστρέψει. «Τον Ιούλιο του 2024 αιτηθήκατε τον δανεισμό χρημάτων από εμένα ενώπιον της συντρόφου σας και μέσω μηνυμάτων, για την κάλυψη έκτακτων χρηματικών αναγκών σας. Με τον καιρό το αίτημά σας διατυπωνόταν με ολοένα πιεστικότερο τρόπο ενώ αναφέρατε χαρακτηριστικά ότι βρισκόσασταν σε κλίμα απόγνωσης. Με δεδομένη τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας, αποφάσισα να σας δανείσω. Ωστόσο, δεν είχε οριστεί ημέρα για να επιστραφούν τα χρήματα και εξακολουθούσατε να μου ζητάτε τον δανεισμό περισσότερων κεφαλαίων.

»Προς λύπη μου οι μεταξύ μας σχέσεις ψυχράθηκαν και ήταν οι εντελώς τυπικές. Μετά από κάποιους μήνες το ποσό έφτασε τις 33.000 ευρώ. Σας ζήτησα μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να ομολογείτε την οφειλή σας και την πράξατε στις 3.10.2024. Στις μετέπειτα οχλήσεις μου για την αποπληρωμή του δανείου αντιδράσατε έντονα και αποκορύφωμα όλων ήταν η αποστολή σε υπάλληλό μου συκοφαντικών μηνυμάτων σε βάρος μου και εξαπολύσατε απειλές. Σας καλώ να μου επιστρέψετε τα χρήματα εντός τεσσάρων μηνών».

